В крупных премьерах фильмов 23 марта 2017 года царит разнообразие: подростковый фантастический боевик «Могучие рейнджеры» соседствует с космическим триллером «Живое», к ним пристроились анимационная семейная комедия «Босс-молокосос», мистический ужастик «Демон внутри» и мелодрама «О любви». В малых премьерах трагикомедия «Король бельгийцев» составляет компанию драмам «Манчестер у моря» и «Скрижали судьбы», а дополняют кинобукет мультфильм «Рыбки», комедия «Частное пионерское. Ура, каникулы!!!» и две документальные ленты: «Русские евреи. Фильм второй. 1918–1948» и «Рождённые свободными».

Большие премьеры 23 марта 2017 года

Босс-молокосос Режиссёр Том Макграт В ролях Алек Болдуин, Стив Бушеми, Джимми Киммел, Лиза Кудроу, Паттон Освальт, Майлз Бакши Томаты 33% Metacritic 55% IMDb 5,1

Открывающий наш обзор премьер фильмов 23 марта 2017 года «Босс-молокосос» — очень удобная мишень для критического унижения, если мультик вдруг не понравится. Просто по своей сюжетной природе. Можно соорудить много «смешных» словесных оборотов, мол, этот мультфильм хорошенько обделался — пора менять ему подгузники.

Что делать, когда всё, что вы смогли придумать в качестве концепции фильма, — это «Карапуз в костюме, говорящий голосом Алека Болдуина»? В первую очередь обратиться в крайне специфическое медицинское учреждение за профессиональной помощью. Снимать по этой идее мультик — последнее дело. В общем, выводы не самые утешительные. То ли студия DreamWorks Animation превратилась в сумасшедший дом, то ли там совсем разучились отличать хорошее от плохого.

Разумеется, в основе «Босса-молокососа» лежат семейные ценности. А как иначе? Ведь так сложно удержаться от того, чтобы накормить зрителей стандартными для жанра субстанциями.

Кажется, кое-кто уже просто не старается.

Живое Режиссёр Дэниэл Эспиноза В ролях Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс, Ребекка Фергюсон, Хироюки Санада, Эрион Бакаре, Ольга Дыховичная, Александр Нгуйен IMDb 8,0

Ужастики последних пяти лет приучили зрителя к сверхъестественному злу при скромном бюджете. Научно-фантастический хоррор долго выжидал и в этом году нанесёт аж два ответных удара. Первым и, скорее всего, пробным броском станет лента «Живое». Вторым и уже более серьёзным — фильм «Чужой: Завет».

У «Живого» всё очень неплохо с бэкграундом: сценаристы «Дэдпула», сам Дэдпул, горбатый ковбой Джейк Джилленхол (по-прежнему помним!) и Ребекка Фергюсон — женщина настолько прекрасная, что её взяли сразу в две части франчайза «Миссия невыполнима».

Киноделы не шутят и собираются пугать по-взрослому с возрастным рейтингом R (космонавты тоже ругаются матом). Единственное, что смущает, — полностью раскрытый в трейлерах сюжет. На борт принимают инопланетную жизнь, последняя оказывается порядочным говном, и дальше начитается развлечение в духе «в космосе никто не услышит, как вас потрошит какая-то гнусная тварь». Хочется верить, что у фильма есть парочка козырей. Нельзя же ставить всё на желание узнать, кто из персонажей останется в живых. Маловато будет.

«Живое» заранее не показывали прессе, так что можете испытывать лёгкую настороженность и по этому поводу.

Могучие рейнджеры Режиссёр Дин Израэлайт В ролях Элизабет Бэнкс, Брайан Крэнстон, Наоми Скотт, Дэвид Денман, Бекки Джи, Луди Лин, АрДжей Сайлер

Критики ещё не добрались до новых «Могучих рейнджеров», поэтому мы даже не догадываемся, насколько хорошей (или не очень) получилась попытка Lionsgate в очередной раз вернуть этот древний и очень запутанный франчайз на большие экраны. Последняя потуга — Turbo: A Power Rangers Movie — провалилась как финансово, так и творчески, на долгие двадцать лет заказав «Могучим рейнджерам» путь в кинотеатры.

Конечно, сериал и без Голливуда чувствует себя бодрячком — на данный момент вышло 23 сезона «Могучих рейнджеров», идёт 24-й и уже подтверждён 25-й. Но свежая кровь (а счёт новых фанатов при хорошем раскладе может пойти на миллионы) ещё никому не мешала.

Чем кино Дина Израэлайта может привлечь обычного зрителя, так это практически полным отсутствием японщины, тогда как вышеупомянутый сериал, если кто не в курсе, создаётся на основе «Супер Сэнтая», выходящего в Стране восходящего аниме аж с 1975 года. А также — нормальными спецэффектами, Элизабет Бэнкс в образе главной злодейки и Брайаном Крэнстоном в роли Зордона. Вполне достаточно, чтобы пробудить интерес даже тех, кто оригинальных «Могучих рейнджеров» в глаза не видел.

Демон внутри Режиссёр Андре Овредал В ролях Эмиль Хирш, Офелия Ловибонд, Брайан Кокс, Майкл Макэлхаттон, Паркер Сойерс, Джейн Перри, Адриан Палмер Критиканство 51% Томаты 85% Metacritic 64% IMDb 6,8

Американо-британский ужастик «Вскрытие Джейн Доу», получивший в российском прокате более очевидное название «Демон внутри», — очередная вариация на тему истории об оживших покойниках. Фильм на время застрял в отечественной сетке кинопремьер, постоянно отодвигая дату выхода, и наконец осел в марте, хотя остальной мир смог увидеть его ещё осенью прошлого года.

Брайан Кокс и Эмиль Хирш играют отца и сына — патологоанатомов в морге, куда однажды доставляют тело безымянной жертвы странного и жестокого убийства. Приступив к вскрытию миловидной незнакомки, врачи и не предполагают, что рутинная аутопсия превратится для них в самый настоящий кошмар.

Мистический хоррор от автора фэнтезийного триллера «Охотники на троллей» 2010 года Андре Овредала критики приняли благосклонно — на «Томатах» фильм заработал 84% положительных отзывов. Хвалят преимущественно правильно созданную атмосферу страха и присутствия потустороннего, отличный актёрский ансамбль и грамотно построенную интригу.

О любви Режиссёр Владимир Бортко В ролях Аня Чиповская, Дмитрий Певцов, Алексей Чадов, Мария Миронова, Александр Лыков, Ольга Павлюкова Критиканство 59%

Владимир Бортко возвращается на большие экраны с новой кинокартиной — мелодрамой «О любви», главные роли в которой исполняют Анна Чиповская, Алексей Чадов и Дмитрий Певцов. Автор экранизаций «Идиота», «Тараса Бульбы» и «Мастера и Маргариты» на этот раз взялся за крайне тривиальную историю в современных декорациях.

Пресловутую амурную геометрическую фигуру составляют три по-своему несчастных персонажа: молодой преподающий профессор, его жена и состоятельный банкир, в котором супруга профессора обретает настоящую любовь. История энной по счёту современной Анны Карениной собирается брать не оригинальностью сюжета, а откровенными сценами, которые, видимо, призваны добавить страсти выглядящим откровенно утомлёнными в кадре героям.

Неизвестно, почему вдруг любителю литературной классики захотелось снять что-то вроде нашего ответа «Пятидесяти оттенкам серого». Возможно, впрочем, эротическая мелодрама полна глубины и экзистенциального смысла — но по анонсам фильма их там трудно уловить.

Малые премьеры 23 марта 2017 года

Король бельгийцев Режиссёр Петер Бросенс, Джессика Вудворт В ролях Петер ван ден Бегин, Люси Дебе, Титус Де Вогдт, Бруно Жеорис, Горан Радакович, Петер ван дер Хувен, Нина Николина Критиканство 60% IMDb 7,1

Картина, открывающая список малых премьер фильмов 23 марта 2017 года, рассказывает о бельгийском короле Николасе III — хотя до него на троне страны не было ни Николаса I, ни Николаса II. Всё потому что Николас III — персонаж мокьюментари. Но несмотря на вымышленность своих героев, «Король бельгийцев» показывает много правды — щедро сдабривая её размышлениями о свободе и счастье, сарказмом на тему политики, красивейшими пейзажами Балкан и слегка наивной, но всё же трогательной душевностью.

Матёрые документалисты Петер Бросенс и Джессика Вудворт совместили здесь жизненность с вымыслом — и не без успеха. «Король бельгийцев» заслужил номинации Венецианского кинофестиваля в конкурсной программе «Горизонты» — «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура», а также два свежих помидора и ни одного гнилого на «Томатах».

Манчестер у моря Режиссёр Кеннет Лонерган В ролях Кейси Эффлек, Бен О'Брайен, Кайл Чендлер, Ричард Донелли, Вирджиния Лоринг Кук, Куинси Тайлер Бернстайн, Мисси Ягер Критиканство 80% Томаты 96% Metacritic 96% IMDb 8,0

Опять грустный Аффлек — но теперь не Бен, а Кейси (младший брат). И эта грусть оказалась успешнее — принесла Кейси Аффлеку «Оскар» за лучшую мужскую роль. Также у фильма в активе «Оскар» за лучший сценарий и больше сотни других наград. При том что он является скромной семейной драмой, показывающей жизнь провинциальных пролетариев и «синих воротников» безо всяких спецэффектов, экшена и приключений. Если, конечно, не считать за приключения сюрпризы, подкидываемые жизнью, в лучшем случае неоднозначные, в худшем — трагические.

Манчестер-бай-Си (не путать с остальными Манчестерами) — маленький американский городок с населением пять тысяч жителей, площадью в полсотни квадратных километров. В таком не спрячешься от своего прошлого и своего горя, всюду знакомые — поэтому Ли (герой Аффлека) сбегает в Бостон. Но обстоятельства вынуждают его вернуться.

Большинство критиков нахваливают игру всех лицедеев в целом и Аффлека в частности; некоторые считают его слишком замороженным — но это скорее сюжетная необходимость, чем промах лицедея. Сценарий (в 2014 году угодивший в почётный Чёрный список) тоже преимущественно хвалят — за жизненность и пронзительность. Если его и упрекают, то за мелодраматичность: драмы много, а действующих лиц ещё больше, и порой трудно разобраться в новых мужьях бывших жён, нескольких девушках одного парня и прочих хитросплетениях. Дело осложняется скачками во времени: на Ли постоянно накатывают флешбэки. Но в целом «Манчестер у моря» всячески обласкан критиками и зрителями: скажем, на «Томатах» у него 255 свежайших помидоров при лишь 10 порченых, да и Metacritic проявил редкую для себя щедрость.

Рождённые свободными Режиссёр Гаянэ Петросян В ролях

Закулисье развлечений часто бывает неприглядным, а то и трагическим. Вот и этот документальный британо-российский фильм посвящён расследованию того, как в дельфинариях и океанариумах живётся морским млекопитающим. Если вкратце — плохо. А примерно половина отловленных и вовсе не выживает.

Киноленту снимали фридайверы, и в противовес жестокому содержанию животных в неволе показывается красота общения с дикими белухами, дельфинами, морскими львами в их естественной среде обитания. Причём белухи, которым уделено основное внимание, не склонны общаться с людьми — но здесь авторам удалось добиться их благосклонности.

По словам авторов, Россия сегодня единственный поставщик белух и косаток в океанариумы мира. И это явно не та уникальность, которой стоит гордиться.

Новый фильм журналиста Леонида Парфёнова обещает рассказать о «создателях нового строя и новой культуры» — Льве Троцком, Марке Шагале, Максиме Дунаевском и многих других. В двухчасовой хронометраж явно поместилась целая толпа исторических личностей, а также охапка любопытных фактов, сценок, графики и прочего.

Первый фильм цикла вышел без малого год назад, в прошлом апреле, о нём мы рассказывали в тогдашней подборке киноанонсов. Третий фильм не заставит себя ждать столь долго, он собирается выйти осенью этого года.

Рыбки Режиссёр Эван Трэмел В ролях IMDb 4,9

Помните старый скринсейвер с плавающими рыбками? Соскучились по нему? Ну ничего, теперь вы можете потешить свою ностальгию — в кинотеатры завезли аналог этого шедевра. Во всяком случае по графике «Рыбки» — образцовый привет началу 2000-х (если не концу 90-х). От сюжета и подачи тоже отчётливо разит нафталином. Скатик, Фонарь и Иглобрюшка — как вам такие герои? Да, в США в 2016 году умудрились изобрести то ли машину времени, то ли орудие уничтожения Pixar — сотрудники этой славной студии при виде «Рыбок» явно схватятся за сердце и зальются кровавыми слезами.

Скрижали судьбы Режиссёр Джим Шеридан В ролях Эйдан Тёрнер, Руни Мара, Тео Джеймс, Эрик Бана, Джек Рейнор, Ванесса Редгрейв, Сьюзан Линч Томаты 20% Metacritic 42% IMDb 7,0

С прошедшим Днём святого Патрика! Правда, этот ирландский фильм является сомнительным подарком к празднику, и дело не в невесёлом жанре «драма», а в критико-зрительской реакции: критики на «Томатах» запустили в «Скрижали судьбы» 8 гнилых помидоров при лишь 2 свежих, зрители там же выставили скудные 44%, да и Metacritic не порадовал. Фильм хвалят за элегантность и старомодность; ругают за оборотную сторону старомодности — устарелость, а ещё за предсказуемость, неразбериху, нелепые твисты и сырой сценарий. Хотя сюжет фильма не с потолка наспех взят — лента основана на одноимённом романе ирландского прозаика, поэта и драматурга Себастьяна Барри 2008 года. А роман, в свою очередь, вырос из реального — пусть и обросшего авторскими фантазиями — факта: женой двоюродного деда Барри была некая красавица, которую семья впоследствии сдала в сумасшедший дом и про которую дед писателя как-то обмолвился, что она была нехорошей. Больше Барри не знал про неё ничего — но ему это не помешало.

Частное пионерское. Ура, каникулы!!! Режиссёр Александр Карпиловский В ролях Семён Трескунов, Анфиса Вистингаузен, Егор Клинаев, Василий Мищенко, Марианна Шульц, Сергей Баталов, Екатерина Кузнецова

С одной стороны, кажется, кому-то не дают покоя лавры «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» и других комедий про пионерские лагеря. С другой, первый фильм трилогии, вышедший в 2013 году, был хорошо принят и заслужил вполне приличные 76% на «Критиканстве». Некоторую наивность ему охотно прощали за тёплое чувство ностальгии.

В основе лежит сборник детских рассказов Михаила Сеславинского. Действие первого фильма происходило в 1977 году; нынешнего второго — два года спустя, героям уже по 14 лет. А на подходе третья — заключительная — часть, которую начали снимать минувшим летом и хотят выпустить этой осенью; в ней герои окончат школу и помашут рукой своему детству. Для сбора средств на «сложные трюковые сцены и специальный реквизит» авторы пришли на краудфандинговую площадку «Планета.ру» — и успешно собрали свыше половины запрошенной суммы, а именно 506 328 рублей.

Синопсис и трейлер сиквела выглядят опять-таки наивно — но возможно, чего-то такого как раз не хватает посреди сплошных блокбастеров и драм.