Новые сериалы 20–26 марта

Четвёртая неделя марта ознаменуется ровно одной многосерийной премьерой и одним возвращением — телеканал FOX выпускает в эфир криминальную драму «Огнестрел», а потоковый сервис Netflix покажет третий сезон комедии «Грейс и Фрэнки».
Среда, 22 марта
детектив, драма
В ролях Санаа Латан, Стефан Джеймс, Хелен Хант, Ричард Дрейфус, Стивен Мойер, Дервин Фрэнк
Создатель Регги Рок Байтвуд, Джина Принс-Байтвуд
Темнокожий офицер полиции из Теннесси, будучи при исполнении, застрелил белого подростка, после чего оказывается в центре медиаскандала. Учитывая особые обстоятельства дела, в город для расследования прибывают два темнокожих работника прокуратуры, которым предстоит в крайне тяжёлых условиях выяснить правду о том, что случилось.
Четверг, 23 марта
Пятница, 24 марта
комедия
В ролях Джейн Фонда, Лили Томлин, Мартин Шин, Сэм Уотерстон, Тимоти В. Мёрфи, Анна Росс
Создатель Марта Кауффман, Ховард Дж. Моррис
Грейс и Фрэнки никогда не были подругами, скорее уж наоборот. Но однажды их сплачивает шокирующее происшествие — мужья бросают их ради друг друга. Теперь бывшим врагиням не до склок, они объединяются, чтобы постараться как-то преодолеть свалившуюся на их головы общую беду и жить дальше.