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Новые сериалы 20–26 марта

Четвёртая неделя марта ознаменуется ровно одной многосерийной премьерой и одним возвращением — телеканал FOX выпускает в эфир криминальную драму «Огнестрел», а потоковый сервис Netflix покажет третий сезон комедии «Грейс и Фрэнки».

Среда, 22 марта

 
Премьера+
FOX (US)
Огнестрел Shots Fired

детектив, драма

В ролях Санаа Латан, Стефан Джеймс, Хелен Хант, Ричард Дрейфус, Стивен Мойер, Дервин Фрэнк

Создатель Регги Рок Байтвуд, Джина Принс-Байтвуд

Темнокожий офицер полиции из Теннесси, будучи при исполнении, застрелил белого подростка, после чего оказывается в центре медиаскандала. Учитывая особые обстоятельства дела, в город для расследования прибывают два темнокожих работника прокуратуры, которым предстоит в крайне тяжёлых условиях выяснить правду о том, что случилось.

Трейлеры

Четверг, 23 марта

 
Конец сезона2
FX
Баскетс Baskets

комедия, драма

В ролях Зак Галифианакис, Малия Пайлс, Том Проктер, Крис Маклахлин, Лиана Мендоса, Брент Уолкер

Комедийный сериал завершится десятым эпизодом Circus. Кабельный канал FX продлил проект на третий сезон.

Трейлеры

Пятница, 24 марта

 
Сезон3
Netflix
Грейс и Фрэнки Grace and Frankie

комедия

В ролях Джейн Фонда, Лили Томлин, Мартин Шин, Сэм Уотерстон, Тимоти В. Мёрфи, Анна Росс

Создатель Марта Кауффман, Ховард Дж. Моррис

Грейс и Фрэнки никогда не были подругами, скорее уж наоборот. Но однажды их сплачивает шокирующее происшествие — мужья бросают их ради друг друга. Теперь бывшим врагиням не до склок, они объединяются, чтобы постараться как-то преодолеть свалившуюся на их головы общую беду и жить дальше.

Трейлеры

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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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