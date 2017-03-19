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«Баскетбол Куроко: Последняя игра» — второй и третий трейлеры

Два трейлера (по цене одного, потому что длятся по тридцать секунд) полнометражки «Баскетбол Куроко: Последняя игра» (Gekijōban Kuroko no Basuke Last Game), вышедшей вчера в японский прокат.

В Японию прибывает американская баскетбольная команда «Бармаглот» ради товарищеского матча с каким-то местным клубом. Американцы выигрывают с разгромным счётом, после чего начинают поносить японский баскетбол в целом. Главные герои такого стерпеть не могут, поэтому снова собирают свою команду, чтобы наказать зарвавшихся янки.

 
 

Третий трейлер:

 
 
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Видео Баскетбол Куроко: Последняя игра (Gekijōban Kuroko no Basuke Last Game)
 21 января«Баскетбол Куроко: Последняя игра» — трейлер
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