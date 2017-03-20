«Идолмастер: Версия М» — авторы и сэйю

У экранизации мобильной игры о буднях поющих бисёненов «Идолмастер: Версия М» (Idolmaster: Side M) появился авторский состав и сэйю, перекочевавшие прямиком из игры.
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Авторы
|Режиссёр
|Такахиро Харада
|Сценаристы
|Юунико Аяна и Юкиэ Сугавара
|«Бакуман», «Верховный владыка»
|Дизайнеры персонажей
|Харуко Иизуко и Юууске Танака
|«Школьная жизнь! », «Идолмастер: Девушки-Золушки»
|Студия
|A-1 Pictures
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Сэйю
|Цубаса Кащиваги
|Таку Ящиро
|Хаято в «Пристанище для заблудших»
|Пьер
|Щун Хориэ
|Казума Хияма в «12 лет»
|Каору Сакураба
|Юума Учида
|Кирю Нагиса в «Кризисе в классе»
|Кёдзи Такадзё
|Юуучиро Умехара
|Макото Ниномия в «Весёлом дайвинге»
|Теру Тендо
|Щууго Накамура
|Минори Ватанабе
|Томихито Такацука
|Таичи Охиэ в «Изо всех сил»
Как и в предыдущих частях серии, главный герой — продюсер из агентства (в данном случае — 315 Production), который берёт шефство над большой группой начинающих идолов. Каждый из них обладает собственными характером, предпочтениями и прошлым, но всех их объединяет одно — желание оказаться на вершине музыкального Олимпа.