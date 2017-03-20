«Идолмастер: Версия М» — авторы и сэйю

У экранизации мобильной игры о буднях поющих бисёненов «Идолмастер: Версия М» (Idolmaster: Side M) появился авторский состав и сэйю, перекочевавшие прямиком из игры.

Сэйю Цубаса Кащиваги Таку Ящиро Хаято в «Пристанище для заблудших» Пьер Щун Хориэ Казума Хияма в «12 лет» Каору Сакураба Юума Учида Кирю Нагиса в «Кризисе в классе» Кёдзи Такадзё Юуучиро Умехара Макото Ниномия в «Весёлом дайвинге» Теру Тендо Щууго Накамура Минори Ватанабе Томихито Такацука Таичи Охиэ в «Изо всех сил»

Как и в предыдущих частях серии, главный герой — продюсер из агентства (в данном случае — 315 Production), который берёт шефство над большой группой начинающих идолов. Каждый из них обладает собственными характером, предпочтениями и прошлым, но всех их объединяет одно — желание оказаться на вершине музыкального Олимпа.