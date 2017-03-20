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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Идолмастер: Версия М» — авторы и сэйю

У экранизации мобильной игры о буднях поющих бисёненов «Идолмастер: Версия М» (Idolmaster: Side M) появился авторский состав и сэйю, перекочевавшие прямиком из игры.

Авторы
Режиссёр Такахиро Харада
Сценаристы Юунико Аяна и Юкиэ Сугавара «Бакуман», «Верховный владыка»
Дизайнеры персонажей Харуко Иизуко и Юууске Танака «Школьная жизнь! », «Идолмастер: Девушки-Золушки»
Студия A-1 Pictures

Сэйю
Цубаса Кащиваги Таку Ящиро Хаято в «Пристанище для заблудших»
Пьер Щун Хориэ Казума Хияма в «12 лет»
Каору Сакураба Юума Учида Кирю Нагиса в «Кризисе в классе»
Кёдзи Такадзё Юуучиро Умехара Макото Ниномия в «Весёлом дайвинге»
Теру Тендо Щууго Накамура
Минори Ватанабе Томихито Такацука Таичи Охиэ в «Изо всех сил»

Как и в предыдущих частях серии, главный герой — продюсер из агентства (в данном случае — 315 Production), который берёт шефство над большой группой начинающих идолов. Каждый из них обладает собственными характером, предпочтениями и прошлым, но всех их объединяет одно — желание оказаться на вершине музыкального Олимпа.

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Идолмастер: Версия М (Idolmaster: Side M)
 14 февраля«Идолмастер: Версия М» — анонс 23 сентября 2014 годаТрейлер аниме «Идолмастер: Девушки-Золушки» 25 июня 2015 годаТрейлер аниме «Идолмастер: Девушки-Золушки 2»
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Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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