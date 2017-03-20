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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Свет Клион»
Промо-арт аниме «Свет Клион»

Анонсирован телесериал по веб-новелле автора Natural-Rain под названием «Свет Клион» (Clione no Akari), который начнёт выходить в летнем сезоне.

История рассказывает о больной и постоянно подвергающейся унижениям сироте Минори. Одним дождливым днём она не появляется в школе, потому что её поместили в больницу в другом городе. Проходит два месяца, и двое школьных друзей Минори, Такащи и Кёко, получают по электронной почте письмо без указания отправителя. В письме содержится лишь информация о летнем фестивале, который проходит в соседнем городе…

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Свет Клион (Clione no Akari)
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