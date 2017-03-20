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Первоисточник: www.neogaf.com Прямая ссылка на новость:

The Evil Within 2 в разработке?

Несколько дней назад на форуме Neogaf была опубликована табличка с описанием особенностей работы англояпонского переводчика, который будет отвечать за перевод отчётов о багах, найденных тестерами Psycho Break 2. И учитывая, что картинку до сих пор не объявили фейком, слив вполне может оказаться правдивым.

Но тут необходимо небольшое пояснение: что такое Psycho Break и почему его продолжение должно кого-то заботить? Ну, на западе игра называлась несколько иначе — The Evil Within. И была она новым экшен-хоррором от Синдзи Миками, признанного мастера жанра и создателя одной из лучших игр двухтысячных — Resident Evil 4. Новое творение Миками не дотянулось до вершин его самой известной работы, но получило умеренно-тёплый приём и продалось достаточно хорошо, чтобы издательство Bethesda Softworks всерьёз задумалось о The Evil Within 2.

Ну, если верить слуху, то результат их размышлений может увидеть свет уже в этом году: тестирование The Evil Within 2 продлится с 10 апреля по 31 октября. А пока можете перечитать нашу пусть не восторженную, но всё-таки положительную рецензию на оригинальную The Evil Within.

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The Evil Within (PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC)
 29 декабря 2014 годаРецензия на игру The Evil Within 21 апреля 2015 годаТрейлер и кадры из дополнения The Evil Within: The Consequence 25 мая 2015 годаТрейлер игры The Evil Within: The Executioner
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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