Стоимость всего контента в For Honor

Не хотите ли посчитать чужие деньги? Ну или свои деньги, которые стали бы чужими, будь на то воля Ubisoft? Впрочем, на самом-то деле вам считать не придётся, всё уже проделано до нас. Один из игроков в For Honor решил заморочиться и выяснить, в какую сумму обойдётся получение всего контента в этом мультиплеерном экшене. Оказалось, что на открытие одного персонажа и полную его прокачку нужно потратить 91 500 единиц стали (местной внутриигровой валюты). Все 12, соответственно, обойдутся в 1 098 000 стали. Чтобы приобрести подобную сумму, придётся потратить больше 700 долларов.

Впрочем, никто не мешает открывать сетевой контент бесплатно, зарабатывая сталь своей собственной игрой... но геймеры, тратящие на For Honor пару часов в день, получают за это около 1 200 стали. А значит на «полное прохождение» у них уйдёт 915 дней — два с половиной года. И это без учёта неизбежных дополнений.

Понятно, что без большей части продаваемого контента можно обойтись, но сути это не меняет: полная версия For Honor стоит около 800 долларов. Забавно.