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«Серебряный страж» — трейлер

К касту сериала «Серебряный страж» (Gin no Guardian) присоединились Ами Кощимидзу (Холо в «Волчице и пряностях»), Нодзоми Нищида (Макина Накадзима в «Макроссе Дельта») и Нана Мидзуки (Рина Огата в «Белом альбоме»).

Парень по имени Суи Гин хоть и беден, но является одним лучших игроков в онлайновые видеоигры. Но об этом не знает никто, кроме его одноклассницы Рику Леи. Однажды она передаёт ему таинственное устройство, но прежде чем успевает хоть что-то объяснить, её похищают, а сам Суи Гин попадает в череду неприятностей. В поисках способа спасти девушку, он случайно включает устройство, позволяющее ему «нырять» в мир новой виртуальной игры.

 
 
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Темы
 
Видео Серебряный страж (Gin no Guardian)
 2 марта«Серебряный страж» — авторы, сэйю
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«Серебряный страж» — авторы, сэйю

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