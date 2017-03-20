Netflix готовит сериал по манге «Город, в котором меня нет»

Потоковый сервис Netflix займётся производством и показом японского художественного сериала по манге Кэя Самбэ «Город, в котором нет только меня» (Boku Dake ga Inai Machi). В прошлом году вышли сразу две экранизации первоисточника — одноимённый анимационный сериал от студии A-1 Pictures и полнометражный игровой фильм.

Главный герой фантастического триллера — талантливый автор манги Сатору Фудзинума, обладающий способностью возвращаться в прошлое и предотвращать уже случившиеся трагедии. Когда неизвестный убивает мать Сатору, протагонист отправляется в прошлое, чтобы всё исправить, но промахнувшись, попадает во времена своего детства незадолго до таинственного исчезновения одноклассницы Кайо.

В актёрский состав сериала вошли Рео Учикава, Мио Юки, Ринка Какихара, Щигеюки Тоцуги, Юки Фурукава, Томока Куротани, Норико Эгучи, Дзин Щирасу и Хидеказу Мищима.

Режиссировать сериал возьмётся Тен Щимояма по сценарию Томоми Окубо. Съёмки в формате 4К будут проходить в городе Томакомай на острове Хоккайдо, где происходят события манги. Премьера состоится будущей зимой.