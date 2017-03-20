Восьмисерийная детективная драма «Острые предметы» от кабельного канала HBO зачислила в свой актёрский состав первого актёра — главную мужскую роль в сериале сыграет Крис Мессина («Отдел новостей», «Проект Минди»).

Экранизация одноимённого романа-бестселлера за авторством Джиллиан Флинн повествует о женщине-репортёре Камилле Прикер (Эми Адамс), пытающейся начать жизнь заново после краткосрочного пребывания в психиатрической клинике. По заданию редакционного начальства Камилла возвращается в родной городок, чтобы написать об убийстве двух школьниц. Воюя с призраками прошлого, главная героиня близко к сердцу принимает убийство девочек. Крис Мессина сыграет детектива Ричарда Уиллиса из Канзас-Сити, помогающего местному шерифу в расследовании. Распутывание дела стопорится, пока Уиллис не знакомится с мисс Прикер.

Сценарной адаптацией наряду с автором литературного первоисточника занимается шоураннер проекта Марти Ноксон («Безумцы»). В режиссёрское кресло усадили Жан-Марка Валле («Большая маленькая ложь»). Исполнительными продюсерами значатся Джейсон Блум, Чарльз Лэйтон, Джессика Роудс и Нэйтан Росс. Производственный процесс возглавляет студия Entertainment One Television.