Неугомонный Райан Мёрфи готовит не антологию «Притворство» для FX

Куй железо пока куётся. Этим принципом руководствуется Райан Мёрфи и без устали совместно с кабельным каналом FX выдаёт новые проекты. На сей раз мастер антологии отошёл от излюбленного жанра. Его новый сериал «Притворство» перенесёт нас в Нью-Йорк 80-х годов: упоение роскошью на фоне зарождения бизнес-империи Трампа, социальная и культурная жизнь центра города, развитие гей-сообщества.

Кастинг в проект уже в разгаре, но громких имён ждать не стоит — предпочтение будет отдано молодым и дерзким.

Первый эпизод по традиции срежиссирует сам Мёрфи. Он же напишет сценарий в соавторстве с Брэдом Фэлчаком («Американская история ужасов», «Лузеры») и Стивеном Каналсом. Вдобавок все трое выступят исполнительными продюсерами проекта вместе с Ниной Джейкобсон, Брэдом Симпсоном («Американская история преступлений») и Шерри Марш («Викинги»). Производство по-прежнему доверяют Fox 21 TV Studios и FX Productions.

Съёмки проекта начнутся осенью в Большом яблоке. Премьера намечена на 2018 год.