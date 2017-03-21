Роберт Дауни-младший научится понимать язык животных

Роберт Дауни-младший («Железный человек», «Шерлок Холмс») подписался на новый франчайз, согласившись исполнить главную роль в фильме «Путешествие доктора Дулиттла» (The Voyage of Doctor Dolittle).

Кино по мотивам серии детских книг Хью Лофтинга расскажет о приключениях доктора, который умеет разговаривать с животными (должно быть, так себе суперспособность по меркам резидента киновселенной Marvel).

Семейный фильм срежиссирует Стивен Гейган («Золото», «Сириана») по сценарию собственного сочинения.

Первоисточник уже использовали для постановки крупнобюджетного мюзикла в 1967 году (он провалился). Уже в 1998 году вышел фильм «Доктор Дулиттл» с Эдди Мерфи в главной роли. Мерфи даже хватило на продолжение, правда, все следующие сиквелы выходили строго на домашнем видео.

Студия Universal стоит за производством проекта. Зачем это Дауни-младшему? Видимо, возраст диктует переориентацию на детский зрительский сегмент (в хорошем смысле).