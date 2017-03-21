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Возвращение Radiant Historia

Издательство Atlus анонсировало разработку Radiant Historia: Perfect Chronology — ремейка их jRPG 2011 года выхода.

Оригинальная Radiant Historia вышла исключительно на Nintendo DS и была очень тепло принята критиками, но в продолжительный франчайз игра о нелинейных путешествиях во времени и изменениях событий будущего так и не вылилась. Что ждёт нас в Radiant Historia: Perfect Chronology пока неясно, но сайт обещает, что «Доселе неведомый путь будет открыт», так что без нового контента ремейк явно не обойдётся.

Выйдет Radiant Historia: Perfect Chronology исключительно на 3DS. Дата выхода в Японии — 29 июня. Данных об англоязычном релизе пока нет.

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Radiant Historia: Perfect Chronology (3DS)
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