Syberia 3 — геймплей

Студия Microïds опубликовала геймплейный отрывок из квеста Syberia 3, выходящего уже 20 апреля. Для тех, кто следил за новостями проекта, ролик не содержит практически ничего нового: эту же сцену уже демонстрировали на прошлогодней E3, просто теперь диалоги персонажей можно слушать, а не читать, ну и видеоряд из игры отныне занимает весь экран, а не делит место с демонстрирующим прохождение автором.

Тех же, кто упустил факт разработки или просто не следил за ней, мы хотим предупредить: не ждите каких-либо графических откровений от игры, продолжающей историю одних из самых красивых квестов своего времени. Syberia III недаром создаётся не только для PC и консолей, но и для мобильных систем: визуал и анимацию тут оставляют желать много лучшего.

Впрочем, люди играют в квесты отнюдь не ради графики.