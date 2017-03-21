 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
Не самые тёплые обзоры Mass Effect: Andromeda Новости аниме — лучшее за неделю «Гуляй, Вася!» — встреча «КГ» с режиссёром Романом Каримовым и актёром Романом Курцыным Новые сериалы 6–12 марта Disney XD продлил мультсериал «Звёздные войны: Повстанцы» на четвёртый сезон
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Syberia 3 — геймплей

Студия Microïds опубликовала геймплейный отрывок из квеста Syberia 3, выходящего уже 20 апреля. Для тех, кто следил за новостями проекта, ролик не содержит практически ничего нового: эту же сцену уже демонстрировали на прошлогодней E3, просто теперь диалоги персонажей можно слушать, а не читать, ну и видеоряд из игры отныне занимает весь экран, а не делит место с демонстрирующим прохождение автором.

Тех же, кто упустил факт разработки или просто не следил за ней, мы хотим предупредить: не ждите каких-либо графических откровений от игры, продолжающей историю одних из самых красивых квестов своего времени. Syberia III недаром создаётся не только для PC и консолей, но и для мобильных систем: визуал и анимацию тут оставляют желать много лучшего.

Впрочем, люди играют в квесты отнюдь не ради графики.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Syberia 3 (Android, iOS, PC, PlayStation 4, Xbox One)
 27 ноября 2012 годаНазад в Сибирию 20 мая 2016 годаТрейлер игры Syberia 3 9 февраляSyberia 3 — игра Бенуа Сокаля обзавелась датой выхода
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Трейлер игры Syberia 3
 
Syberia 3 и Gravity Rush 2 отложены до следующего года
 
Кадры из игры Syberia 3

Тоже интересно

 
Вступительный ролик игры The Witcher 3: Wild Hunt
 
Кино «Джон Уик 2» — ролик о создании
 
Анонс игры Warhammer 40,000: Dawn of War III
 
Кино «Полицейский из Беверли-Хиллз» — рекламный ролик канала Film4
 
Кино Топ фильмов про странное восприятие реальности
 
Короткометражка «Механический Апартеид» к игре Deus Ex: Mankind Divided
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика