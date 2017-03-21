В погоне за кинознаменитостями Amazon не знает устали — потоковый сервис запускает в разработку безымянный многосерийный проект с Колином Фарреллом в главной роли, снимать который возьмётся Йоргос Лантимос, успевший поработать с Фарреллом в обласканной критиками полнометражной картине «Лобстер».

Мини-сериал расскажет о громком политическом скандале «Ирангейт», разразившемся во второй половине 80-х годов прошлого века. Некоторых членов правительства США уличили в нелегальной продаже оружия Ирану в обмен на освобождение американских заложников. Вырученные с продажи оружия средства шли в обход запрета конгресса на финансирование никарагуанских повстанцев-контрас. Бывший офицер морской пехоты Оливер Норт (Колин Фаррелл), в то время работавший в Совете национальной безопасности США, оказался в центре этого скандала. В начале 1989 года по делу Норта начался судебный процесс, однако уже в мае он вынес оправдательный приговор.

Лантимос режиссирует мини-сериал по сценарию Энцо Милети и Скотта Уилсона, вместе работавших над «Королевством». Исполнительными продюсерами выступают Бен Стиллер и Ники Уайнсток.