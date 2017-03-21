 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
Исправят ли анимацию в Mass Effect: Andromeda? Syfy одобрил третий сезон «Пространства» The Disney Afternoon Collection — анонс сборника культовых платформеров с Dendy Новые сериалы 13–19 марта Новости аниме — лучшее за неделю
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Йоргос Лантимос снимет мини-сериал с Колином Фарреллом для Amazon

В погоне за кинознаменитостями Amazon не знает устали — потоковый сервис запускает в разработку безымянный многосерийный проект с Колином Фарреллом в главной роли, снимать который возьмётся Йоргос Лантимос, успевший поработать с Фарреллом в обласканной критиками полнометражной картине «Лобстер».

Мини-сериал расскажет о громком политическом скандале «Ирангейт», разразившемся во второй половине 80-х годов прошлого века. Некоторых членов правительства США уличили в нелегальной продаже оружия Ирану в обмен на освобождение американских заложников. Вырученные с продажи оружия средства шли в обход запрета конгресса на финансирование никарагуанских повстанцев-контрас. Бывший офицер морской пехоты Оливер Норт (Колин Фаррелл), в то время работавший в Совете национальной безопасности США, оказался в центре этого скандала. В начале 1989 года по делу Норта начался судебный процесс, однако уже в мае он вынес оправдательный приговор.

Лантимос режиссирует мини-сериал по сценарию Энцо Милети и Скотта Уилсона, вместе работавших над «Королевством». Исполнительными продюсерами выступают Бен Стиллер и Ники Уайнсток.

+ Обсудить
 9 февраляНиколас Виндинг Рефн снимет криминальный триллер для Amazon 15 февраляAmazon превратит «Электрические сны Филипа К. Дика» в реальность 19 январяНил Гейман и Amazon работают над адаптацией «Благих знамений» 20 январяAmazon продлил «Хитрого Пита» на второй сезон 18 мартаТрейлер пилотов от Amazon 17 февраля«Голиаф» — второй сезон и новый шоураннер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Оскар» 2017 года — список номинантов на получение премии
 
Номинанты на премию «Золотой глобус 2017»: Кино
 
Номинанты на премии BAFTA 2016 и Гильдии продюсеров Америки 2016

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 122: Адреналин и сексизм
 
Кино Кадры из фильма «День независимости: Возрождение»
 
Кино Кадры из фильма «Марсианин»
 
Кино «Отряд самоубийц» — Подкаст на колёсах
 
Кино Эми Шумер сыграет главную роль в фильме «Барби»
 
Кино Нуми Рапас всё же узнает заветы Чужих
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика