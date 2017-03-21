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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Питер Сарсгаард сыграет в «Призрачной башне» от Hulu

Многосерийная драма «Призрачная башня» от потокового сервиса Hulu дополнила список исполнителей главных ролей новым именем — в основной актёрский состав проекта записался Питер Сарсгаард («Убийство»).

Сериал, основанный на книге-разоблачении Лоуренса Райта The Looming Tower: Al-Qaeda and the Road to 9/11, рассказывает о том, как на фоне возрастающей опасности со стороны экстремистов из «Аль-Каиды» склоки между ФБР и ЦРУ могли непреднамеренно подготовить почву для теракта 11 сентября и войны в Ираке. Питер Сарсгаард сыграет аналитика ЦРУ Мартина Шмидта, уверенного в своём интеллектуальном превосходстве над остальными. Получив приказ делиться разведданными с главой отдела ФБР Джоном О’Нилом (Джефф Дэниелс), Шмидт откровенно саботирует поручение начальства, полагая, что ЦРУ по силам справиться с надвигающейся угрозой самостоятельно.

Наряду с Сарсгаардом и Дэниелсом в сериале снимаются Тахар Рахим, Майкл Стулбарг, Билл Кэмп, Вирджиния Кулл, Луис Канселми и Салливан Джонс.

Режиссёр-документалист Алекс Гибни, сценарист Дэн Футтерман («Охотник на лис») и Райт числятся исполнительными продюсерами проекта, премьера которого состоится в этом году. Производство на контроле у Legendary Television.

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