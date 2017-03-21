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Первоисточники: deadline.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

CBS гарантировал «Теории большого взрыва» одиннадцатый и двенадцатый сезоны

После долгих и упорных переговоров (читай: многомесячного марафона по выкачиванию денег из продюсеров) телеканал CBS и актёрский состав проекта наконец достигли договорённости — одиннадцатый и двенадцатый сезоны «Теории большого взрыва» заказаны. Мы бы сильно удивились, не продли CBS свой главный хит и самый высокорейтинговый сериал последних лет — проект удерживает показатель в демографической категории «18–49» на уровне 5,1 и собирает почти 19,5 млн зрителей у экранов.

Однако пока главные звёзды в лице Джима Парсонса, Джонни Галэки, Келли Куоко, Саймона Хелберга и Кунала Найара радостно потирают руки, Мелисса Ройч (Бернадетт) и Маим Бялик (Эми) томятся в ожидании — их контракты пока не подписаны. Правда, повода для беспокойства нет, ибо ведущая пятёрка скинулась на их гонорар, отстегнув с барского плеча по 100 тыс. долларов от своих 1 млн за эпизод. Таким образом, вместо «жалких» 175 тысяч в одиннадцатом и двенадцатом сезонах «Теории большого взрыва» девушки будут получать приличные 425 тысяч долларов за серию. И все в выигрыше.

Создателями ситкома значатся Чак Лорри и Билл Прэди, Стивен Моларо выступает шоураннером. Все трое вдобавок являются исполнительными продюсерами проекта. Производством заведуют студии Chuck Lorre Productions и Warner Bros. Television.

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