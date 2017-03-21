 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
Лучшее аниме осени 2016 года Syfy одобрил третий сезон «Пространства» Лазер-шоу «Три дебила». Подкаст с Романом Каримовым в прямом эфире FX и BBC One продлили сериал «Табу» на второй сезон Новости аниме — лучшее за неделю
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Пенелопа Крус перевоплотится в Донателлу Версаче в третьем сезоне «Американской истории преступлений»

Первая крупная звезда осветила собой третий сезон собравшей пригоршни наград антологии Райана Мёрфи «Американская история преступлений» с подзаголовком «Версаче». На центральную партию — сестры знаменитого модельера Донателлы Версаче — утверждена чересчур красивая для этой роли Пенелопа Крус («Ванильное небо», «Бандитки»).

Компанию знойной испанке в десятисерийной телеглаве составят Эдгар Рамирес («Избави нас от лукавого») и Даррен Крисс («Лузеры», «Американская история ужасов»). Рамирес сыграет модельера Джанни Версаче, зверски убитого на пороге собственного дома в Майами-Бич. Крисс же примерит на себя образ его убийцы — психопата и социопата Эндрю Кьюненена.

Сценарий готовит Том Роб Смит («Лондонский шпион») на основе книги журналиста Vanity Fair Морин Орт Vulgar Favors. Первый эпизод срежиссирует сам Райан Мёрфи. В исполнительных продюсерах помимо Мёрфи и Смита числятся Нина Джейкобсон, Брэд Симпсон и Брэд Фэлчак. Производственном занимается Fox 21 Television Studios. Съёмки третьего сезона вот-вот начнутся, а премьера намечена на 2018 год.

+ Обсудить
Темы
 
Американская история преступлений
 21 мартаНеугомонный Райан Мёрфи готовит не-антологию «Притворство» для FX 24 февраляМэттью Бродерик записался во второй сезон «Американской истории преступлений» 17 февраляЭдгар Рамирес и Даррен Крисс сыграют в третьем сезоне «Американской истории преступлений» 21 январяМастер антологий Райан Мёрфи положил глаз на историю Моники Левински 19 октября 2016 годаFX продлил «Американскую историю преступлений» на третий сезон
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Мэттью Бродерик записался во второй сезон «Американской истории преступлений»
 
Джош Дюамель, Джимми Симпсон и Букем Вудбайн расследуют убийство Тупака Шакура
 
Неугомонный Райан Мёрфи готовит не-антологию «Притворство» для FX

Тоже интересно

 
Кино Гари Олдман, может быть, даже не злодей в триллере «Охотник-убийца»
 
Кино Рецензия на фильм «Поддубный»
 
Кино Sony, как же так?
 
Кино Всеяредакция на «панели» Comic Con Russia 2014
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 65
 
КиноИгры Лазер-шоу «Три дебила»: Стрим Diablo III: Reaper of Souls - Ultimate Evil Edition
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика