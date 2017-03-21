Пенелопа Крус перевоплотится в Донателлу Версаче в третьем сезоне «Американской истории преступлений»

Первая крупная звезда осветила собой третий сезон собравшей пригоршни наград антологии Райана Мёрфи «Американская история преступлений» с подзаголовком «Версаче». На центральную партию — сестры знаменитого модельера Донателлы Версаче — утверждена чересчур красивая для этой роли Пенелопа Крус («Ванильное небо», «Бандитки»).

Компанию знойной испанке в десятисерийной телеглаве составят Эдгар Рамирес («Избави нас от лукавого») и Даррен Крисс («Лузеры», «Американская история ужасов»). Рамирес сыграет модельера Джанни Версаче, зверски убитого на пороге собственного дома в Майами-Бич. Крисс же примерит на себя образ его убийцы — психопата и социопата Эндрю Кьюненена.

Сценарий готовит Том Роб Смит («Лондонский шпион») на основе книги журналиста Vanity Fair Морин Орт Vulgar Favors. Первый эпизод срежиссирует сам Райан Мёрфи. В исполнительных продюсерах помимо Мёрфи и Смита числятся Нина Джейкобсон, Брэд Симпсон и Брэд Фэлчак. Производственном занимается Fox 21 Television Studios. Съёмки третьего сезона вот-вот начнутся, а премьера намечена на 2018 год.