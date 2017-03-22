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Первоисточник: news.xbox.com Прямая ссылка на новость:

Dead Rising 4 не закончила с Фрэнком Уэстом

Это может прозвучать странно для публики, уже прошедшей Dead Rising 4, но история Фрэнка Уэста отнюдь не закончилась. Дополнение Dead Rising 4: Frank Rising использует кульминацию самой игры в качестве отправной точки и пошлёт героя навстречу принципиально новым приключениям, немаловажной частью которых будет... поедание мозгов.

Да, Фрэнк стал зомби. Ну, ещё не до конца — на время Frank Rising он оказывается в таком сюжетно-удобном состоянии, когда человеческое сознание ещё угасло, а новые способности уже появились. Теперь ему предстоит успеть найти лекарство и спасти из подготовленной для артобстрела заражённой зоны ряд дорогих его сердцу выживших. А ещё — отведать человечинки, потому что нормальная еда ему уже не помогает.

Выход Dead Rising 4: Frank Rising состоится на Xbox One и Windows 10 уже 4 апреля. Релиз Steam-версии задержится до 11 числа. Дополнение можно получить как в составе сезонного пропуска, так и за 10 долларов — если вдруг вас не интересует бессюжетное DLC про мини-гольф, которое последует дальше.

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Dead Rising 4: Frank Rising (PC, PlayStation 4, Xbox One) Dead Rising 4 (PC, Xbox One)
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