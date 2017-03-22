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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Новая экранизация ранобе «Путешествие Кино» не за горами

На прошедшем Dengeki Game Festival 2017, ежегодном мероприятии, посвящённом анонсам компании Dengeki, было объявлено о новой телевизионной аниме адаптации ранобе «Путешествие Кино» (Kino no Tabi). Впервые культовая серия прорвалась на телеэкраны в 2003 году силами студий A.C.G.T и Genco, а в 2005-м и 2007-м вышло по полнометражке (причём последнюю делала студия Shaft).

Также было объявлено об изменении каста сериала: в новой адаптации заглавную героиню Кино будет озвучивать Аои Юки (Хана Ощирой в «О-бед»), дебют которой в качестве сэйю, кстати, состоялся в старом сериале, где она играла одного из второстепенных персонажей, а Гермесу подарит голос Сома Сайто (Тацуми в «Убийца Акаме»).

Аниме рассказывает о путешествии девушки Кино по вымышленному миру, напоминающему Европу начала ХХ века. Государства этого мира практически не взаимодействуют друг с другом и находятся на разном уровне развития: где-то позднее средневековье, где-то только что изобрели паровой двигатель, а где-то покорили гравитацию и создали искусственный интеллект. Одновременно с этим в мире присутствуют сказочные элементы, вроде говорящих животных. Кино в компании со своим говорящим мотоциклом Гермесом странствует от одного государства к другому, изучая различные культуры и народы, нигде не задерживаясь более чем на три дня.

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Путешествие Кино (Kino no Tabi)
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Подкасты
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