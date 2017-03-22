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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Blumhouse Television и Amblin Television готовят сериал про экстрасенсов

Продюсерские компании Blumhouse Television и Amblin Television приобрели права на многосерийную экранизацию ещё не вышедшей книги Анни Якобсен с лаконичным названием Phenomena: The Secret History of the U.S. Government’s Investigations Into Extrasensory Perception and Psychokinesis. Издание появится на полках книжных магазинов 28 марта.

Литературный первоисточник рассказывает о многолетних тщательно скрываемых американским правительством и службой разведки экспериментах по изучению невероятных человеческих способностей, включая телепатию, ясновидение, предвидение и другие виды экстрасенсорных возможностей.

Исполнительными продюсерами проекта наряду с Якобсен выступают Дэррил Фрэнк, Джастин Фолви, Марси Уайзман и Джереми Голд.

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