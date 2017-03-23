Вся правда о Могучих рейнджерах

Если вы думаете, что бесконечно тянущиеся супергеройские сериалы, в которых с каждым сезоном всё меньше и меньше смысла, могут быть только американскими, то с этим заблуждением охотно поборются японские франчайзы. Их супергероика, суровая и беспощадная, вовсю эксплуатирует огромных роботов, магию и яркие костюмы, а количество сезонов уверенно приближается к юбилейному третьему десятку. Когда в начале 2000-х на «РЕН ТВ» шли «Могучие рейнджеры», трудновато было представить, что их прообраз — японский сериал «Супер Сэнтай» — спокойно так существует на экранах (правда, не наших) с 1975 года.

Супер-пупер Сэнтай

Японские истории о героях со сверхспособностями называются «токусацу», с 1950-х годов этот жанр прочно прижился и пустил корни во всех возможных направлениях — иногда пересекаясь с научной фантастикой или жанром ме́ха.

В 1970-е мода на супергероику привела японскую кинокомпанию Toei к нескольким судьбоносным решениям: подружиться с Marvel Comics и обратить внимание на мангаку Сётаро Исиномори. В итоге получился сериал про японского Человека-паука (с огромными роботами в довесок) и была открыта дорога таким знаменитым проектам, как Kamen Rider и Super Sentai.

Исиномори придумал прекрасную идею. Давайте, сказал он, у нас будет суперсильная команда из нескольких человек, которые борются с террористами и монстрами. Назовём эту команду EAGLE — Earth Guard League, вроде Лиги справедливости.

В Toei эту идею одобрили и сделали с супергероями-горейнджерами целых два сезона. Успех у сериала был небольшим (особенно у второго сезона, где Исиномори наворотил что-то про масти карт, киборгов и стихии). Руководствуясь железной логикой, всю эту чушь из сериала убрали, добавив туда роботов, — и с 1975 года до наших дней франчайз чувствует себя просто прекрасно. Это вам, конечно, не 75-летие «Бэтмена», но тоже впечатляет.

Страшно подумать — всего в «Супер Сэнтай» более двух тысяч эпизодов. Это почти столько же, сколько в «Санта-Барбаре». Сюжет каждой серии завязан на борьбе добра со злом: команда героев получает суперсилы, надевает специальные костюмы и использует боевых роботов, чтобы сражаться со злодеями (нередко инопланетными).

Стоит только представить, как это снимали.

Вся эта прекрасная японская супергероика могла так и не добраться до широкого круга зрителей по всему миру, если бы не американская компания Saban Entertainment. Один из её создателей однажды увидел «Супер Сэнтай» и решил непременно показывать его в Америке — сначала речь шла только о трансляции японского оригинала. Однако низкий интерес к шоу в США (кому охота смотреть на непонятные японские разборки, не сопереживая персонажам?) вынудили компанию принять решение о его адаптации на американский лад.

Mighty Morphin Power Rangers. Начало

Да, как раз из этой авантюры получились «Рейнджеры», какими их знаем мы, российские зрители, — именно американский сериал показывали в начале 2000-х годов на нашем ТВ. Правда, из-за русской локализации мы привыкли к названию «Могучие рейнджеры», хотя в оригинале они назывались Mighty Morphin Power Rangers (что скорее можно перевести как «Могучие Морфы: Рейнджеры Силы»).

В Saban, выкупая права на шоу, решили не переснимать с нуля весь японский оригинал, а брать оттуда экшен (и всё, где не видно лиц актёров); на выходе получился восхитительно странный сериал с американскими персонажами-старшеклассниками, запертыми в японском боевом сеттинге с японскими злодеями.

За основу взяли оригинальный 16-й сезон под адским названием Kyōryū Sentai Zyuranger («Отряд Динозавров Зюрейнджер»). Темой этого сезона были динозавры, а в 1993 году на них был самый настоящий бум (вспомним, что первый «Парк Юрского периода» вышел в июне 1993-го). Правда, в итоге динозавров из сюжета убрали. Очень жаль.

Сюжетная схема сезона была проста: группа молодых людей с суперсилой боролась с инопланетными злодеями, ведьмами, огромными меха-монстрами. Рейнджеры надевали костюмы из спандекса (или чего-то гораздо более технологичного и крутого) и слаженно работали в команде. Как и в «Супер Сэнтай», из которого рейнджеры заимствовали целые куски визуала, по сюжету какой-нибудь монстр непременно нападал на героев, и им приходилось уничтожать врага. Почти в каждой серии супостат обязательно вырастал до гигантских размеров, чтобы рейнджеры выпендрились и собрали огромных зордов — роботов, на которых нужно сражаться, управляя ими. Зорды иногда собирались в мегазорда побольше. А мегазорды — в ультразорда. Не нужно объяснять, какое раздолье это было для производителей игрушек.

Команда состояла из Красного, Синего, Розового, Чёрного и Жёлтого рейнджеров — Джейсона Ли Скотта, Билли Крэнстона, Кимберли Харт, Зака Тейлора и Трини Кван. Джейсон считался лидером, хорошо знал боевые искусства и ценил дружбу, Билли был самым умным, Кимберли могла саркастично пошутить, оптимистичный Зак — устроить какой-нибудь масштабный прикол, а спокойная Трини вообще боялась высоты. К этой компании позднее присоединился Томми Оливер — Зелёный рейнджер (изначально — отрицательный герой), ставший впоследствии лидером команды.

Обратите внимание на цвета костюмов.

Забавный факт: злодейка первых трёх сезонов сериала Рита Репульса была целиком заимствована из японского оригинала. Только в паре моментов, на очень крупных планах её заменяла другая актриса.

В каждой серии Mighty Morphin Power Rangers были ещё и внекомандные помощники — они давали рейнджерам ништяки, руководили ими, подсказывали, что делать, или вообще снабжали оружием. Поначалу для рейнджеров таким помощником был инопланетный мудрец Зордон.

У каждого из рейнджеров был свой цвет, причём таскали они его не только в бою, но и в жизни. Плюс в некоторых старых сериях, где показывали родителей рейнджеров, казалось, будто одеваться во что-то одноцветное — самая настоящая семейная традиция. Например, у Джейсона — Красного рейнджера — вся семья, разумеется, была запакована в красные шмотки.

Каждая команда рейнджеров соблюдала какой-то общий набор правил (как рыцарский кодекс, только круче), изложенных в начале сериала. Рейнджерам было запрещено использовать свои способности для личной выгоды или сразу вступать в бой с монстром на мегазордах. По правилам надо было подождать, пока монстр подрастет, а потом уже бить со всей силы. Ещё рейнджеры не должны были называть свои настоящие имена кому попало. За нарушение правил могли лишить сил и отобрать красивый костюмчик.

Немного о боевых примочках: набор оружия у рейнджеров сразу сделали банальным — у каждого лазерная пушка или меч. Плюс был запасной набор на случай непредвиденных ситуаций — обычно тоже какая-нибудь пушка. Некоторым давали свой личный набор ништяков — например, Баттлайзер (эпичная броня) долгое время принадлежал Красным рейнджерам. Одной из весомых причин разнообразия оружия, отличия его по цвету рейнджеров было то, что компания хотела продавать больше мерчандайза поклонникам сериала.

Баттлайзер версии Power Rangers Lightspeed Rescue.

Рейтинги у сериала, конечно, оказались очень высокими; но находились и люди, считавшие рейнджеров таким же злом, каким в 50-е годы называли комиксы о Бэтмене.

Да, рейнджеры всё-таки любили использовать физическую силу даже тогда, когда она не требовалась. Вспомним, например, «Доктора Кто» — Доктор никогда не вступал в открытое противостояние с врагом сразу, обычно он старался сначала поговорить с ним, чтобы избежать плохих последствий. Конечно, токусацу не тот жанр, чтобы тратить эфирное время на беседы рейнджеров с монстрами в духе: «Смерть этих людей не принесёт тебе мира», однако многих критиков и простых зрителей бессмысленное «круши-ломай» в стиле рейнджеров нереально бесило. Показательный пример: когда в Норвегии в 1994 году два мальчика лет шести избили до смерти пятилетнюю девочку, многие (в том числе СМИ) обвинили в случившемся жестокие сериалы для детей — в частности про рейнджеров.

В Британии после серии «Рейнджеров» ставили предупреждение, что герои, в отличие от нас, простых смертных, — специально обученные мастера боевых искусств, и лучше им не подражать. В другой раз дотошные люди из Малайзии посчитали, что слово «морфин» (используемое рейнджерами во время превращения) созвучно с «морфием», — и сериал стали люто запрещать, пока не сократили название до Power Rangers вместо Mighty Morphin Power Rangers.

Ну а вдобавок посмотрите на первый состав рейнджеров. Зак, превращающийся в Чёрного рейнджера, — афроамериканец; азиатка Трини — Жёлтый рейнджер. Паранойя это или нет, но создатели, видимо, почувствовали неладное и быстро заменили актёров уже во втором сезоне.

Что было потом

Японские «Рейнджеры» выходят с 1975 года, американские — с 1993-го, причём оба сериала и не думают останавливаться. Чего стоят только медитативные ролики на YouTube, где можно посмотреть все заставки «Рейнджеров» и послушать их заглавные саундтреки — на это уйдёт не меньше пятнадцати минут.

Mighty Morphin Alien Rangers — сериал между третьим сезоном «Майти Морфинов» и новым сезоном про рейнджеров и кристалл Зео — и вовсе выглядит восхитительно. Посмотрите на эти костюмы, сделанные в лучших традициях старого «Звёздного пути».

Потом у каждого сезона менялась тематика: были и приключения в космосе (сезоны 6 и 7), и путешествия во времени (9-й сезон), и отсылки к дикому миру джунглей (10-й сезон). В 12-м сезоне «Рейнджеры» наконец-то добрались до темы динозавров и стали «Дино Рейнджерами». Саундтрек менялся от рока до рэпа, костюмы то выглядели как футуристичная униформа типичного НФ-сериала, то вообще представляли собой стилизованные образы зверей и динозавров. Да уж, дети — публика требовательная и непостоянная.

Между ранними и поздними сезонами «Могучих рейнджеров» нет большой связи: уже в Power Rangers Lost Galaxy (7-й сезон) сюжет перестал поддерживать какую бы то ни было связь с предыдущими сезонами.

В 2000-х франчайз передавали из рук в руки, как горячую картошку. В конце 2001 года Power Rangers были проданы компании Walt Disney — но уже в 2010 году Saban выкупила их обратно. Стало понятно, что компания не хочет так просто расставаться со своим успешным и любимым детищем. Пока сериалы о рейнджерах продолжали выходить на ТВ, готовился новый амбициозный проект — полнометражный фильм. Не первый во вселенной «Могучих рейнджеров», но уж точно обещающий стать наиболее известным.

Между прочим, компания Saban выпускает фильм именно по первому сезону старых «Рейнджеров» — имена у героев те же, начинается их супергеройская карьера со знакомства с Зордоном. Да и вообще, скорее всего, это как раз тот случай, когда ностальгия по оригиналу более чем уместна. Ведь спустя двадцать четыре года (или пятнадцать лет для русских зрителей) снова можно будет увидеть, как группа подростков оказывается втянутой в вечную борьбу добра со злом. Ну и посмотреть на прекрасных огромных монстров и роботов.