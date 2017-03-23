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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Майкл Шеннон стал лидером в гонке за роль Кейбла в «Дэдпуле 2»

The Hollywood Reporter пишет, что в кастинге Кейбла для «Дэдпула 2» наметился лидер — актёр Майкл Шеннон («Человек из стали»). Да, единственный и неповторимый Генерал Зод нашего поколения (пока его не перезагрузили). Есть и запасные варианты, включая Дэвида Харбора (сериал «Очень странные дела») и других актёров, но Шеннон имеет серьёзное преимущество.

Шеннон (если получит роль) будет, как и Райан Рейнольдс, человеком, который побывал в двух кинематографических вселенных по комиксам. Ранее Зази Битц заслужила партию мутанта Домино.

Кейбл — полная противоположность Дэдпула: прирождённый лидер, привыкший к тому, что его приказы исполняют без лишних вопросов. Он предпочитает держать всё под контролем и не чурается насилия. В комиксах Кейбл — взрослый сын Циклопа — был пришельцем из мрачного будущего.

Сиквел режиссирует Дэвид Литч.

Также сценарист второй части Ретт Риз рассказал, что «Дэдпул 3» и «Икс Форс» задуманы, как разные продолжения «Дэдпула 2». Мол, вторая часть представит новых персонажей и некоторые из них переедут в более масштабный «Икс Форс», а триквел останется скромным и личным.

Съёмки «Дэдпула 2» начнутся этим летом.

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Подкасты
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