Sony работает над фильмом про Серебряную Соболь и Чёрную Кошку

Похоже, студия Sony действительно расширяет вселенную Человека-паука, где не будет места Человеку-пауку (можно будет называть эту вселенную — расширенной оксюморон вселенной).

В октябре следующего года должен выйти «Веном», а сейчас начинается активная разработка отдельного фильма про Серебряную Соболь и Чёрную Кошку. Ранее над сценарием трудилась Лиза Джой (сериал «Мир Дикого запада»), теперь им занимается Крис Йост («Тор: Рагнарёк»). Студия надеется в ближайшем будущем привлечь главного постановщика и актёров, чтобы начать съёмки осенью этого года.

Серебряная Соболь — наёмница, которая управляет компанией по поиску и отлову военных преступников. В комиксах в разное время была врагом и союзником Человека-паука. Чёрная Кошка (она же — Фелиция Харди) — воровка с акробатическим уклоном, с долгой и запутанной романтической связью с Питером Паркером.

У Sony летом 2017 выходит перезагруженный «Человек-паук: Возвращение домой», теперь главный герой — полноправный игрок киновселенной Marvel. Проблема в том, что вряд ли условный Кевин Файги одобрит несанкционированное использование теперь общего персонажа. Никому не нужно, чтобы посторонние проекты влияли на репутацию Marvel или мешали развитию мира.

Ну а насколько кассовым может оказаться фильм про двух независимых и сильных женских персонажей без стреляющего паутиной подростка?