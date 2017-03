Sony издаст десять китайских игр в рамках PlayStation’s China Hero Project

О влиянии Китая на кинематограф мы писали уже неоднократно, но огромный потенциал этого рынка привлекает не только фильмоделов. Издательство Sony обнародовало план, озаглавленный PlayStation’s China Hero Project (проект «Китайский герой PlayStation»), в рамках которого они окажут всяческую поддержку десяти произведениям от местных разработчиков. Половина этих игр будет заточена под PlaySttation VR, остальные — просто под PS4.

PlayStation’s China Hero Project стартовал ещё в середине 2016 года. Чтобы определить десятку избранных творений, Sony пришлось просмотреть больше четырёх сотен заявок. И да, в их число входит красивый экшен Lost Soul Aside, о котором мы уже писали несколько месяцев назад.

Полный список игр, входящих в PlayStation’s China Hero Project:

Lost Soul Aside от UltiZero Games; The Walker от Haymaker; Project Boundary от Surgical Scalpels; War Rage от Booming Games; The X Animal от Internet Stars; Project X от Komogames; Tiger Knight от NetDragon; Pervader VR от Light & Digital; Code: Hardcore от Rocket Punch (на Tokyo Game Show игра была названа «лучшей инди» и «лучшим платформером»); Kill X от VivaGames.