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«Рассказ служанки» — трейлер

Потоковый сервис Hulu выпустил полноценный трейлер сериала «Рассказ служанки» — многосерийной экранизации одноимённого романа-антиутопии Маргарет Этвуд

События мрачной драмы происходят в Гилеаде — тоталитарном государстве будущего, где большинство женщин бесплодны. Оффред — одна из немногих, кто может зачать и выносить ребёнка, поэтому направлена властями в спецлагерь, где готовят служанок, обязанных рожать потомков богачам, чьи жёны стерильны. Главная героиня намерена выжить и разыскать отнятую у неё когда-то дочь.

Роли исполняют Элизабет Мосс, Энн Дауд, Джозеф Файнс, Самира Уайли, Макс Мингелла, Ивонн Страховски и другие. Шоураннером и сценаристом проекта числится Брюс Миллер («Сотня»). Первые три эпизода срежиссировала Рид Морано («Остановись и гори», «Миллиарды»).

Премьера десятисерийного первого сезона состоится 26 апреля, а пока — смотрим трейлер сериала «Рассказ служанки».

 
 
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