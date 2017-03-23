Дэвид Бореаназ станет «котиком» вместо Джеймса Кэвизела

Финальный эпизод мега-ветерана телеканала FOX «Кости» ещё не вышел в эфир, а Дэвид Бореаназ уже заполучил главную роль в пилоте безымянной драмы CBS про «морских котиков», заменив на посту командира отряда Джеймса Кэвизела («Подозреваемый»). Последний покинул проект по причине загадочных «творческих разногласий», и это печалит.

Сериал расскажет об элитном отряде спецназа ВМС США, берущегося за самые рискованные и невыполнимые миссии ради благополучия страны.

В актёрский состав драмы вошли Джессика Паре, А.Дж. Бакли, Макс Тириот, Нил Браун-младший и Тони Тракс.

Сценарий напишет Бенжамин Кэвелл («Хитрый Пит», «Родина»), пилот срежиссирует Кристофер Чулак («Бесстыдники», «Саутленд»). Оба также числятся исполнительными продюсерами проекта наравне с Карлом Беверли и Сарой Тимберман. Производство доверили CBS TV Studios.