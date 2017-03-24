 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
Рецензия и отзывы на игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild Новости аниме — лучшее за неделю Disney XD продлил мультсериал «Звёздные войны: Повстанцы» на четвёртый сезон «Утиные истории» — трейлер Рецензия и отзывы на игру Torment: Tides of Numenera
10
КИНО
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Эми Шумер не смогла уместить «Барби» в свой график

Что-то сломалось в Голливуде и эталон красоты и юмора Эми Шумер не исполнит главную роль в фильме «Барби». Участие в промо-туре другой комедии не позволяет актрисе составить приемлемый рабочий график. Но ничего страшного, ведь для таких случаев и нужна Мелисса Маккарти.

Сюжет фильма был примерно таков: в идеальном мире Барби живёт героиня Эми Шумер, которая, разумеется, не вписывается в окружающее благолепие. Впрочем, когда кукольные персонажи попадают в наш мир, неординарность Эми Шумер становится преимуществом. Главными темами фильма «Барби» стали бы красота, феминизм и человеческая личность. Но мы уверены, что ещё станут.

Ранее над сценарием работали Диабло Коди («Джуно», «Тело Дженнифер»), Хилари Уинстон (сериал «Очень плохая училка») и даже сестрички Шумер (Эми и Ким) отметились.

Режиссёр до сих пор не найден. Производством заведует студия Sony.

10 Обсудить
 3 декабря 2016 годаЭми Шумер сыграет главную роль в фильме «Барби»  1 декабря 2015 годаСоциальная значимость куклы Барби
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Эми Шумер сыграет главную роль в фильме «Барби»

Тоже интересно

 
Мачете отправится убивать в космос
 
Режиссёр Шейн Блэк сделает нового «Хищника» событийным
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 47
 
Трейлер фильма «Звёздные войны: Изгой»
 
Подкаст на колёсах. Выпуск 32: «Хитмэн: Агент 47»
 
Кадры из фильма «Могучие рейнджеры»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика