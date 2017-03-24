Эми Шумер не смогла уместить «Барби» в свой график

Что-то сломалось в Голливуде и эталон красоты и юмора Эми Шумер не исполнит главную роль в фильме «Барби». Участие в промо-туре другой комедии не позволяет актрисе составить приемлемый рабочий график. Но ничего страшного, ведь для таких случаев и нужна Мелисса Маккарти.

Сюжет фильма был примерно таков: в идеальном мире Барби живёт героиня Эми Шумер, которая, разумеется, не вписывается в окружающее благолепие. Впрочем, когда кукольные персонажи попадают в наш мир, неординарность Эми Шумер становится преимуществом. Главными темами фильма «Барби» стали бы красота, феминизм и человеческая личность. Но мы уверены, что ещё станут.

Ранее над сценарием работали Диабло Коди («Джуно», «Тело Дженнифер»), Хилари Уинстон (сериал «Очень плохая училка») и даже сестрички Шумер (Эми и Ким) отметились.

Режиссёр до сих пор не найден. Производством заведует студия Sony.