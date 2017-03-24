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АНИМЕ
 
Первоисточники: www.animenewsnetwork.comwww.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Три новых «Воли»

Вовсе не гейский франчайз «Воля», который насчитывает два телесезона и одну приквельную полнометражку, заполучит ещё три полнометражки. Две из них будут компиляциями сериалов (с добавленными новыми сценами), а третья – продолжением. Называться они будут «Воля: Бесконечная мозаика: Узы» (Free! -Timeless Medley- Kizuna), «Воля: Бесконечная мозаика: Обещание» (Free! -Timeless Medley- Yakusoku) и «Воля: Займите свои места» (Free! -Take Your Marks-) соответственно.

Первый фильм выйдет уже 22 апреля и расскажет об участниках плавательного клуби Иватоби. Второй появится на экранах 1 июля и будет посвящён Рин и Соуске. Третий запланирован на осень, его действие развернётся в марте, и он будет включать в себя четыре истории, рассказывающие о переживаниях Харуки и компании в связи с окончанием школы и началом нового этапа жизненного пути.

Делать фильмы будет та же команда, что работала над франчайзом и раньше, сэйю тоже возвращаются.

У фильма «Воля: Бесконечная мозаика: Узы» уже появился трейлер:

 
 
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Видео Воля: Бесконечная мозаика: Узы (Free! -Timeless Medley- Kizuna) Воля: Бесконечная мозаика: Обещание (Free! -Timeless Medley- Yakusoku) Воля: Займите свои места (Free! -Take Your Marks-)
 26 апреля 2015 годаС чего начиналась «Воля!» 14 мая 2014 годаТрейлер аниме «Воля! Вечное лето»
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