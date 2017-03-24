Эпоха Destiny стремительно близится к завершению. Последнее крупное дополнение к сетевому шутеру от Bungie, озаглавленное Destiny: Rise of Iron, поступило в продажу ещё в сентябре прошлого года, а через несколько дней выйдет Age of Triumph — финальное обновление контента игры. Неудивительно, что в интернете уже объявилась фотка с предположительно официальным постером, на котором видна дата выхода Destiny 2 — пришла пора эволюционировать.

Но давайте всё-таки по порядку. Дата выхода Destiny: Rise of Iron — Age of Triumph — 28 марта. Обновление добавит в игру самую большую Книгу Рекордов со множеством разнообразных испытаний, а также возможности вновь пройти легендарные классические Рейды с 390-м уровнем Света, опробовать модификатор Daybreak Nightfall, заработать новую амуницию и оружие, отыскать легендарные предметы из прошлого Destiny и многое другое.

Тем временем дата выхода Destiny 2, если верить утёкшим в сеть фотографиям итальянского постера — 8 сентября. Тот же постер указывает, что PS4 получит ранний доступ к бета-тесту игры. А слухи из доверенных источников разных западных сайтов обещают такие полезные вещи, как выход Destiny 2 на PC и обширные планетарные регионы, где найдётся место городкам и квестам.