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Брайан Фарго готовится уйти в отставку

Брайан Фарго, основатель Interplay и глава inXile Entertainment, объявил о намерении оставить игровую индустрию.

Добрый десяток лет студия inXile Entertainment казалась лишь тенью былого величия Interplay и выживала за счёт мобильных физических головоломок, но всё это изменилось с бумом «Кикстартера». Благодаря фанатам команда получила средства на разработку как уже вышедших Wasteland 2 и Torment: Tides of Numenera, так и грядущих The Bard's Tale IV с Wasteland 3. Казалось бы, влияние и возможности inXile растут с каждым днём, но именно теперь, когда сложности остались позади, Фарго задумался об уходе в отставку.

Что ж, если человек хочет уйти на высокой ноте — это его право. И в ближайшие годы Брайан Фарго свою должность всё равно не оставит: уйти из inXile он планирует только с релизом Wasteland 3, запланированным на конец 2019 года.

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Wasteland 3 (PC, PlayStation 4, Xbox One) The Bard's Tale IV (PC) Torment: Tides of Numenera (PC, PlayStation 4, Xbox One) Wasteland 2 (PC, Xbox One, PlayStation 4)
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