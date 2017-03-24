Брайан Фарго, основатель Interplay и глава inXile Entertainment, объявил о намерении оставить игровую индустрию.

Добрый десяток лет студия inXile Entertainment казалась лишь тенью былого величия Interplay и выживала за счёт мобильных физических головоломок, но всё это изменилось с бумом «Кикстартера». Благодаря фанатам команда получила средства на разработку как уже вышедших Wasteland 2 и Torment: Tides of Numenera, так и грядущих The Bard's Tale IV с Wasteland 3. Казалось бы, влияние и возможности inXile растут с каждым днём, но именно теперь, когда сложности остались позади, Фарго задумался об уходе в отставку.

Что ж, если человек хочет уйти на высокой ноте — это его право. И в ближайшие годы Брайан Фарго свою должность всё равно не оставит: уйти из inXile он планирует только с релизом Wasteland 3, запланированным на конец 2019 года.