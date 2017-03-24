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«Могучие рейнджеры» под запретом у детей и несовершеннолетних

Свежие сводки с театра военных действий по борьбе с мировым гейством.

Могучий противник в лице фильма «Могучие рейнджеры» получил по шапке из-за одного персонажа нетрадиционной ориентации. Ленте подняли возрастной рейтинг до 18+. Теперь дети и несовершеннолетние никак не смогут попасть на сеанс (это в теории, а так, конечно, попадут).

Только вчера депутат Госдумы Виталий Милонов прознал о том, что Жёлтый рейнджер оказалась лесбиянкой, и потребовал снять «Могучих рейнджеров» с проката. Удивительно, но недавняя «Красавица и чудовище», где присутствовал очевидный гомосексуалист, получила только 16+.

Видимо, лесбиянки намного опаснее гомосексуалистов. Или ответ куда проще: «Рейнджеры» начинали с 16+. Так что вряд ли стоит надеяться на нечто сексуально выдающееся.

Надо думать, что чем больше Голливуд будет производить фильмов с героями нетрадиционной ориентации, тем больше таких скандалов будет в российском прокате. Чтобы избежать подобных казусов в будущем, необходимо просто ввести соответствующие маркировки: «Г» — для геев, «Л» — для лесбиянок и «Ново-Пассит», если в фильме есть буйный депутат.

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Могучие рейнджеры
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