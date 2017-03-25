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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Джозеф Гордон-Левитт срежиссирует мюзикл с Ченнингом Татумом

Джозеф Гордон-Левитт второй раз (после фильма 2013 года «Страсти Дон Жуана») возвращается в режиссёрское кресло, чтобы поставить мюзикл с Ченнингом Татумом (и собой) в главных ролях.

Речь идёт о взрослой музыкальной комедии Wingmen при студии Universal. Гордон-Левитт и сценарист «Мачо и ботана» Майкл Бэколл в прошлом году придумали идею для фильма.

Сюжет рассказывает о двух пилотах, которые разбиваются под Лас Вегасом. Кино будет в духе «Идеального голоса» и «Книги мормона» с добавкой из музыкальных хитов и взрослого юмора. Ну, сами понимаете, караоке-комедия, как «Самый лучший день». Жора Крыжовников вас сделал!

Съёмки фильма не начнутся в ближайшее время, уж больно эти товарищи — Джозеф и Ченнинг — занятые люди. Ранее эта парочка снялась вместе в военной драме «Война по принуждению».

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