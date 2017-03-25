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Absolver — показ геймплея

Авторы экшен-MMO Absolver, предположительно выходящего где-то в этом году на PS4 и PC, опубликовали 15-минутную демонстрацию игрового процесса с комментариями главы проекта.

Absolver — одна из самых интересных мультиплатформенных разработок прошлогодней E3. «Сетевой рукопашный экшен», как описывают его авторы, закидывает игроков в открытый мир, полный мастеров боевых искусств, и предлагает доказать, что именно они достойны стать частью ордена Абсолверов.

Боевая система позволяет игрокам самим настраивать комбинации приёмов и назначать, какой удар будет следовать за каким и из какой стойки. Сетевой режим тоже необычен и напоминает разве что Journey: игроки не будут разом находиться на одном сервере, но иногда они будут пересекаться между собой, а там уже их дело — объединяться ли, затевать ли схватки насмерть, или устраивать дружеский спарринг и тем самым учить друг друга новым приёмам.

 
 
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Темы
 
Видео Absolver (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 18 июня 2016 годаAbsolver: многообещающий экшен о боевых искусствах
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