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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Атом: Начало» — сэйю и трейлер
Постеры аниме «Атом: Начало»

Экранизация приквельной манги к культовому «Астробою» Осамы Тезуки, «Атом: Начало» (Atom the Beginning), обзавелась командой сэйю.

Сэйю
Уматаро Тенма Юичи Накамура Силат в «Берсерке», Тоёхиса Щимазу в «Бродягах»
Хирощи Очаномидзу Такума Теращима Масаёщи Умехара в «Амагами», Волк в «Кровавом парне»
А106 Юууки Иноэ
Мория Цуцуми Такахиро Сакурай Сузаку в «Коде Гиассе», Ю Тосаки в «Адзине»
Мотоко Цуцуми Микако Комацу Изуми Щимомура в «Адзине», Сара Ивами в «Фууке»
Ран Очаномизу Аяне Сакура Саюри Тачибана в «Днях», Хикари Цунеки в «Сейрен»
Кенсаку Хан Кенго Каванищи Сёдзи Сато в «Кухне Сомы», Такащи Эгава в «Безоблачном завтра»
Щунсаку Хан Нобуо Тобита Блэк Вайс в «Ускоренном мире», Кловис ла Британниа в «Коде Гиассе»
Мария Ёщино Нанжо Лизе Хоэнштайн в «Чёрных метках», Майя Авацуки в «Одном научном Рейлгане»

В Японии, оправляющейся после великого бедствия, двое юных гениев — Уматаро Тенма и Хирощи Очаномидзу — мечтают о будущем. Оба трудятся день и ночь на ниве робототехники, но с разными целями. Тенма стремится создать «бога», который превзойдёт человека, Очаномидзу — «друга», равного человеку. Результатом их совместной работы становится робот A106. Так кем же он будет?..

Авторы
Главный режиссёр Кацуюки Мотохиро «Психо-пасс»
Режиссёр Тацуо Сато «Космические пиратки в мини-юбках»
Сценарист Дзюничи Фудзисаку «Кровь+»
Дизайнер персонажей Такахиро Ёщимацу «Триган»
Композитор Нориюки Асакура «Рыцари Сидонии»
Студии OLM, Production I.G, Signal.MD

Первый эпизод сериала выйдет 15 апреля, а всего их запланировано двенадцать.

 
 
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Видео Атом: Начало (Atom The Beginning)
 3 июня 2016 годаПриквел «Астробоя» будет экранизирован 25 ноября 2016 года«Атом: Начало» — авторы и тизер
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