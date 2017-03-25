«Атом: Начало» — сэйю и трейлер

Экранизация приквельной манги к культовому «Астробою» Осамы Тезуки, «Атом: Начало» (Atom the Beginning), обзавелась командой сэйю.

В Японии, оправляющейся после великого бедствия, двое юных гениев — Уматаро Тенма и Хирощи Очаномидзу — мечтают о будущем. Оба трудятся день и ночь на ниве робототехники, но с разными целями. Тенма стремится создать «бога», который превзойдёт человека, Очаномидзу — «друга», равного человеку. Результатом их совместной работы становится робот A106. Так кем же он будет?..

Первый эпизод сериала выйдет 15 апреля, а всего их запланировано двенадцать.