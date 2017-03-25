«Атом: Начало» — сэйю и трейлер

Экранизация приквельной манги к культовому «Астробою» Осамы Тезуки, «Атом: Начало» (Atom the Beginning), обзавелась командой сэйю.
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Сэйю
|Уматаро Тенма
|Юичи Накамура
|Силат в «Берсерке», Тоёхиса Щимазу в «Бродягах»
|Хирощи Очаномидзу
|Такума Теращима
|Масаёщи Умехара в «Амагами», Волк в «Кровавом парне»
|А106
|Юууки Иноэ
|Мория Цуцуми
|Такахиро Сакурай
|Сузаку в «Коде Гиассе», Ю Тосаки в «Адзине»
|Мотоко Цуцуми
|Микако Комацу
|Изуми Щимомура в «Адзине», Сара Ивами в «Фууке»
|Ран Очаномизу
|Аяне Сакура
|Саюри Тачибана в «Днях», Хикари Цунеки в «Сейрен»
|Кенсаку Хан
|Кенго Каванищи
|Сёдзи Сато в «Кухне Сомы», Такащи Эгава в «Безоблачном завтра»
|Щунсаку Хан
|Нобуо Тобита
|Блэк Вайс в «Ускоренном мире», Кловис ла Британниа в «Коде Гиассе»
|Мария
|Ёщино Нанжо
|Лизе Хоэнштайн в «Чёрных метках», Майя Авацуки в «Одном научном Рейлгане»
В Японии, оправляющейся после великого бедствия, двое юных гениев — Уматаро Тенма и Хирощи Очаномидзу — мечтают о будущем. Оба трудятся день и ночь на ниве робототехники, но с разными целями. Тенма стремится создать «бога», который превзойдёт человека, Очаномидзу — «друга», равного человеку. Результатом их совместной работы становится робот A106. Так кем же он будет?..
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Авторы
|Главный режиссёр
|Кацуюки Мотохиро
|«Психо-пасс»
|Режиссёр
|Тацуо Сато
|«Космические пиратки в мини-юбках»
|Сценарист
|Дзюничи Фудзисаку
|«Кровь+»
|Дизайнер персонажей
|Такахиро Ёщимацу
|«Триган»
|Композитор
|Нориюки Асакура
|«Рыцари Сидонии»
|Студии
|OLM, Production I.G, Signal.MD
Первый эпизод сериала выйдет 15 апреля, а всего их запланировано двенадцать.