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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Игроки» — авторы

У экранизации романтическо-комедийных ранобе про геймеров «Игроки» (Gamers!) за авторством Секины Аой, чье творчество ранее уже переносили на телеэкраны Японии в виде экранизации ранобе «По велению студсовета», появился авторский состав.

В центре внимания жизнь нескольких старшеклассников, увлекающихся видеоиграми. Среди них Кейта Амано — одинокий парень, любитель видеоигр; Карен Тендо — красавица и президент школьного клуба геймеров; Чиаки Хощиномори — девушка, постоянно вступающую в перебранки с Кейтой; и Тасуку Уэхара, претворяющийся полностью довольным своей жизнью в реальном мире, но по правде, обожающий видеоигры.

Авторы
Режиссёр Манабу Окамото эпизоды «Убийцы Акаме»
Сценарий Хироки Учида
Дизайнер персонажей Тенщо Сато аниматор «Плода Грисайи»
Студия Pine Jam

Сериал стартует в летнем сезоне и в нём будет двенадцать эпизодов.

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Игроки (Gamers!)
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