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Анонс StarCraft Remastered

Слухи об этом шли уже много лет, но теперь Blizzard Entertainment наконец-то сделала официальное заявление: да, StarCraft Remastered — быть.

Переиздание StarCraft, культовой стратегии без малого 20-летней давности, увидит свет уже этим летом и принесёт с собой всё то, о чём можно просить HD-переиздание. Перерисованные спрайты и интерфейс, трепетно сохраняющие внешний вид оригиналов? Есть. Отреставрированная или перезаписанная музыка и диалоги? На месте. Поддержка разрешений вплоть до 4K? Куда же без неё. Поддержка всевозможных современных функций типа хранения в облаке сейвов, повторов, настроек и самодельных карт, или привязки к сервисам Blizzard для более удобной сетевой игры и получения обновлений? Не исключено, что ради последнего всё и затевалось. Но при этом авторы пошли немного дальше и добавили новые иллюстрации к сюжетным сценкам между миссиями, чтобы лучше раскрыть истории шести классических кампаний. А ещё StarCraft Remastered будет поддерживать тринадцать языков, включая русский.

Что в переиздании StarCraft не изменится, так это геймплей: его авторы обещали сохранить в неприкосновенности. Было бы, пожалуй, совсем здорово, перерисуй Blizzard Entertainment старые CG-ролики, используя свои современные навыки, но в остальном нам и просить-то не о чем — StarCraft Remastered кажется настолько правильным переизданием, насколько это возможно. Так что остаётся ждать анонса цены и точной даты выхода.

 
 
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Кадры из игры StarCraft Remastered
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