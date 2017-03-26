Новости кино — лучшее за неделю

- «Лига справедливости» — второй трейлер — справедливость для всех: шутки на фоне всего тёмного.
- «Могучие рейнджеры» под запретом у детей и подростков — меняем возрастной рейтинг задним числом.
- «Призрак в доспехах» — расширенный отрывок — первые пять минут из фильма.
- Режиссёр Бретт Рэтнер знает, что разрушает Голливуд — агрегаторы рецензий мешают кинобизнесу.
- «Тетрадь смерти» — тизер-трейлер — с небес упала тетрадочка.
- Сказочные принцессы в духе «Мстителей» — если не спасут сказочный мир, то отмстят за него.
- Студия Paramount Pictures снимет кино про супергероическую проститутку — героиня с низкой социальной ответственностью.
- Майкл Шеннон стал лидером в гонке за роль Кейбла в «Дэдпуле 2» — проникновение генерала Зода в другую вселенную.