Анонс аниме «Странная руководительница: Госпожа Чёрный Генерал»

Твиттер журнала Monthly Dragon Age объявил о запуске в производство короткометражной анимационной адаптации комедийной манги Джина «Странная руководительница: Госпожа Чёрный Генерал» (Zannen Onna Kanbu Black General-san).

Чёрный Генерал — одна из лидеров секретной организации RX, которая стремится к завоеванию мира, в то время как её планам противостоит защитник справедливости — супергерой по прозвищу Брэйвмен. Вот только Чёрный Генерал – влюблённая фанатка Брэйвмена, вступившая в организацию лишь для того, чтобы быть поближе к объекту обожания. Так что она часто воспринимает его героически-насильственные действия по отношению к своей особе как специфическую форму флирта. Теперь перед ней встаёт острый вопрос: как управлять мир, если она не может управлять собственными чувствами? И как на этот неожиданный поворот отреагирует сам Брэйвмен?

Выходить сериал будет в летнем сезоне внутри приложения для смартфонов Tate Anime, созданного студией Production I.G., а роль главной героини будет исполнять Танака Айми (Умару Доума в «Моя двуличная сестрёнка Умару-чан»).