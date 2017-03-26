Новости аниме — лучшее за неделю

- Лучшее аниме осени 2016 года — анимешники не тормоза.
- Анонс аниме «Эврика Семь: Хай-Эволюция» — два рекапа и один приквел старого, но всё ещё любимого многими сериала.
- Новая экранизация ранобе «Путешествие Кино» не за горами — возвращение ещё одного древнего культового аниме.
- P.A. Works делает сериал про девочек-лошадок — любимая студия Михаила Судакова экранизирует игру для мобильников.
- «Атака на Титана 2» — второй трейлер и постер — до выхода первой серии осталось меньше недели.
- «Нет игры, нет жизни: Ноль» — трейлер и сэйю — старые сэйю озвучат новых персонажей.
- Три новые «Воли» — два рекапа и один сиквел любимого сериала фудзёси всего мира (ну, одного из).
- «Судный день» — авторы и трейлер — профинансированная посредством краудфандинга экранизация популярного визуального романа всё ближе к выходу.
- Анонс аниме «Странная руководительница: Госпожа Чёрный Генерал» — комедия про главу злодейской организации, влюблённую в супергероя.
- «Годзиллы: Планета Кайдзю» — синопис, авторский состав и сэйю — «Годзилла» Гена Уробучи будет серьёзной научно-фантастической трилогией.