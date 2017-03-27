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Planescape: Torment получит улучшенное переиздание

Новый день, новое переиздание готовится порадовать собой поклонников более зелёной травы прошлого. На сей раз новости идут со стороны студии Beamdog, ранее уже отметившейся как улучшенными переизданиями дилогии Baldur’s Gate и первой части Icewind Dale, так и полноценным новым адд-оном Baldur’s Gate: Siege of Dragonspear, закрывавшим брешь между двумя частями серии. Следующим их проектом станет Planescape: Torment — Enhanced Edition.

Оригинальная игра Planescape: Torment была создана силами Black Isle Studios ещё в 1999 году, но её до сих пор называют одной из самых глубоких ролевых игр в истории. А совсем недавно у неё появился долгожданный наследник — принятая не столь восторженно, но всё равно положительно Torment: Tides of Numenera от inXile. Самое время для переиздания прародительницы части, собственно.

Пока неизвестно, привнесёт ли Planescape: Torment — Enhanced Edition какой-то новый контент в старую игру, или ограничится правкой багов и добавлением современных опций, но прошлые переиздания от Beamdog поставлялись с новыми персонажами и другими добавлениями, так что... Впрочем, чем гадать, проще подождать полтора дня, когда должен будет заработать сайт проекта. А пока можете полюбоваться на слитый в сеть кадр:

2
Кадры из игры Planescape: Torment — Enhanced Edition
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Planescape: Torment — Enhanced Edition (PC)
 10 июля 2015 годаАнонс и трейлер дополнения Baldur's Gate: Siege of Dragonspear 6 марта 2016 годаBaldur's Gate: Siege of Dragonspear подоспеет к концу марта 2 мартаРецензия и отзывы на игру Torment: Tides of Numenera
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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