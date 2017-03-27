Новый день, новое переиздание готовится порадовать собой поклонников более зелёной травы прошлого. На сей раз новости идут со стороны студии Beamdog, ранее уже отметившейся как улучшенными переизданиями дилогии Baldur’s Gate и первой части Icewind Dale, так и полноценным новым адд-оном Baldur’s Gate: Siege of Dragonspear, закрывавшим брешь между двумя частями серии. Следующим их проектом станет Planescape: Torment — Enhanced Edition.

Оригинальная игра Planescape: Torment была создана силами Black Isle Studios ещё в 1999 году, но её до сих пор называют одной из самых глубоких ролевых игр в истории. А совсем недавно у неё появился долгожданный наследник — принятая не столь восторженно, но всё равно положительно Torment: Tides of Numenera от inXile. Самое время для переиздания прародительницы части, собственно.

Пока неизвестно, привнесёт ли Planescape: Torment — Enhanced Edition какой-то новый контент в старую игру, или ограничится правкой багов и добавлением современных опций, но прошлые переиздания от Beamdog поставлялись с новыми персонажами и другими добавлениями, так что... Впрочем, чем гадать, проще подождать полтора дня, когда должен будет заработать сайт проекта. А пока можете полюбоваться на слитый в сеть кадр: