Анонс аниме «Управляющий принцессами»

Анонсирован оригинальный анимационный сериал «Управляющий принцессами» (Princess Principal), который будет выходить в летнем сезоне этого года.

История «шпионского экшена» разворачивается в альтернативном Лондоне XIX века — городе в королевстве Альбион, разделённом стеной на западную и восточную части. Живущие под прикрытием учениц престижной школы Куин Мэйфэйр девочки-шпионки должны использовать все свои способности, дабы выживать и действовать в мире, полном притворства, шпионажа, тайных проникновений и автомобильных погонь.