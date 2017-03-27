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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Управляющий принцессами»

Анонсирован оригинальный анимационный сериал «Управляющий принцессами» (Princess Principal), который будет выходить в летнем сезоне этого года.

История «шпионского экшена» разворачивается в альтернативном Лондоне XIX века — городе в королевстве Альбион, разделённом стеной на западную и восточную части. Живущие под прикрытием учениц престижной школы Куин Мэйфэйр девочки-шпионки должны использовать все свои способности, дабы выживать и действовать в мире, полном притворства, шпионажа, тайных проникновений и автомобильных погонь.

Авторы
Режиссёр Масаки Тачибана «Баракамон», «Землетрясение в Токио: 8.0 баллов»
Сценарист Ичиро Окоучи «Код Гиасс», «Валврейв Освободитель»
Дизайнер персонажей Юкие Акия «Небесный метод», «Код: Нарушитель»
Композитор Юки Кадзиура «Волшебница Мадока Магика», «Город, в котором нет только меня»
Студии Studio 3Hz, Actus

Сэйю
Энджи Аяка Имамура Теру Хаяма в «Трилистнике», Меймей в «Сотне»
Тихая, но бесцеремонная девочка, обладающая выдающимися артистическими способностями.
Принцесса Акира Секине Миё-чан в «Вечно вялом Танаке-куне»
Добросердечная принцесса королевства Альбион, популярная в народе.
Дороти Ё Тайчи Кенья в «Городе, в котором нет только меня», Анзу Ёкояма в «Школе-тюрьме»
Лидер группы и напарница Энджи, опытный стрелок и шофёр.
Беатрис Акари Кагеяма Айне Чидоригафучи в «Гибриде и сердце: Магической академии Атараксии», Нана Эбина в «Моей двуличной сестрёнке Умару-чан»
Девочка знатного рода, испытывающая сильное уважение и привязанность к Принцессе за спасение её жизни.
Чисе Нозоми Фуруки Юкари Отонащи в «Девчонках-путешественницах», Закуро Защикиваращи в «Пинг-понге и девушках»
Ученица по обмену из Японии, мастер владения мечом.
 
 
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Видео Управляющий принцессами (Princess Principal)
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