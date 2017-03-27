Анонс аниме «Управляющий принцессами»

Анонсирован оригинальный анимационный сериал «Управляющий принцессами» (Princess Principal), который будет выходить в летнем сезоне этого года.
История «шпионского экшена» разворачивается в альтернативном Лондоне XIX века — городе в королевстве Альбион, разделённом стеной на западную и восточную части. Живущие под прикрытием учениц престижной школы Куин Мэйфэйр девочки-шпионки должны использовать все свои способности, дабы выживать и действовать в мире, полном притворства, шпионажа, тайных проникновений и автомобильных погонь.
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Авторы
|Режиссёр
|Масаки Тачибана
|«Баракамон», «Землетрясение в Токио: 8.0 баллов»
|Сценарист
|Ичиро Окоучи
|«Код Гиасс», «Валврейв Освободитель»
|Дизайнер персонажей
|Юкие Акия
|«Небесный метод», «Код: Нарушитель»
|Композитор
|Юки Кадзиура
|«Волшебница Мадока Магика», «Город, в котором нет только меня»
|Студии
|Studio 3Hz, Actus
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Сэйю
|Энджи
|Аяка Имамура
|Теру Хаяма в «Трилистнике», Меймей в «Сотне»
|Тихая, но бесцеремонная девочка, обладающая выдающимися артистическими способностями.
|Принцесса
|Акира Секине
|Миё-чан в «Вечно вялом Танаке-куне»
|Добросердечная принцесса королевства Альбион, популярная в народе.
|Дороти
|Ё Тайчи
|Кенья в «Городе, в котором нет только меня», Анзу Ёкояма в «Школе-тюрьме»
|Лидер группы и напарница Энджи, опытный стрелок и шофёр.
|Беатрис
|Акари Кагеяма
|Айне Чидоригафучи в «Гибриде и сердце: Магической академии Атараксии», Нана Эбина в «Моей двуличной сестрёнке Умару-чан»
|Девочка знатного рода, испытывающая сильное уважение и привязанность к Принцессе за спасение её жизни.
|Чисе
|Нозоми Фуруки
|Юкари Отонащи в «Девчонках-путешественницах», Закуро Защикиваращи в «Пинг-понге и девушках»
|Ученица по обмену из Японии, мастер владения мечом.