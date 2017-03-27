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«7 — верно, 3 — неверно» — тизер

К касту сериала «7 — верно, 3 — неверно» (Nana Maru San Batsu) примкнули Такуя Сато (Цезарь Цеппели в «Безумных приключениях ДжоДжо») и Кайто Ищикава (Ледо в «Гаргантии на зелёной планете»). Они озвучат Гакуто Сасадзиму и Чисато Микурию. Кроме того, стало известно, что в сериале будет ровно 12 эпизодов.

Тихий книголюб Щики Кощияма переходит в старшую школу, и практически сразу же его берёт в оборот одноклассница Мари Фуками, которая затаскивает паренька в таинственную Группу изучения викторин. Так он открывает для себя невероятный мир скоростных ответов на каверзные вопросы.

 
 
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Видео 7 — верно, 3 — неверно (Nana Maru San Batsu)
 4 марта«7 — верно, 3 — неверно» — авторы и сэйю
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«7 — верно, 3 — неверно» — авторы и сэйю

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