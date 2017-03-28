 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Привет из прошлого: «Ложки дёгтя» на трилогию Mass Effect «Лига справедливости» — второй трейлер Вся правда о Могучих рейнджерах Лучшее аниме осени 2016 года Не самые тёплые обзоры Mass Effect: Andromeda
1
АНИМЕ
 
Прямая ссылка на новость:

Самое продаваемое аниме за 20–26 марта
Полная таблица

Хорошее начало для «Благослови этот чудесный мир! 2» — 11 470 копий, на две тысячи выше, чем у дебютного тома первого сезона (9 516). Если на следующем томе не произойдёт существенного падения, то у второго сезона в целом будут отличные шансы превзойти первый по средним продажам (11 760).

Результаты «Габриэль бросает школу» и «Бесед с девушками-монстрами» далеко не столь хороши, но тоже удовлетворительны, учитывая, что они могут ещё прибавить на второй неделе: 3 221 и 2 687 дисков соответственно. Теперь весь вопрос в том, насколько хорошо удастся удержать их на следующих томах — показать средний тираж в 3 000 и 2 500 по нынешним временам будет приемлемо.

Уже успешно провалившиеся новинки из зимнего сезона, у которых известно только число проданных BD (DVD не слишком-то изменят эти цифры в лучшую сторону): «Месть Масамуне-куна» — 953, «Предсказательницы из Мейрочо» — 885, «Дитя хаоса» — 410, «Рукопожатники» — 380 (в разы лучше ожиданий, между прочим!).

Пусть «Космический линкор „Ямато“ 2202: Воины любви» немного просел в сравнении с фильмом «Космический линкор Ямато 2199: Звёздный ковчег» — 20 805 против 25 159, тем не менее продажи всё ещё весьма солидны.

«Любовь вживую: Солнечный свет» завершает ударно: 46 156 BD для седьмого тома, пятый и шестой тоже не останавливаются, добавив 4 125 и 3 030. Средние продажи сериала уже перевалили за 50 000.

«Лунная песня» заканчивает с максимальным результатом за весь сезон — 11 973 (+158.4%), вот что бонусы животворящие делают! Таким образом, средние продажи сезона улучшились до 7 193 дисков. Уже анонсировано вольное продолжение «ЦукиПро».

«Макросс Дельта» тоже финишировал, и тоже с улучшением, хотя по сравнению с «Лунной песней» оно может показаться незначительным — 7 226 (+13.5%). Средние продажи составляют 9 355. Продолжение? Разумеется.

«Мобильный доспех Гандам: Сироты железной крови 2» выпустился сразу двумя томами: второй продал 5 280 дисков, а третий 4 642. Падение по сравнению с первым томом составило 24%.

Успешной неделя выдавалась для BD-боксов: «Скетчи Хидамари × Соты» разошлись в количестве 2 157 штук, что неплохо при средних продажах сериала в 7 542, хотя и хуже, чем у трёх предыдущих сезонов; «Восторженное семейство» продалось меньшим тиражом (1 686), но всё равно очень хорошим, если учесть, что это 72.6% от средних продаж сериала, составлявших 2 322 диска. Учитывая стандартную для переиздания односезонника цену в 19 440 иен, такой результат внушает надежду, что второй сезон продастся лучше первого.

1 Обсудить
Темы
 
Бокс-офис
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новое аниме лета 2016 года
 
Коротко об аниме: Литературные псы фантазии и праха
 
«Переустановка Сакурады» — трейлер и сэйю

Тоже интересно

 
ЕВА-134: Опереточные злодеи
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 100
 
Сериалы Телеовощи. Выпуск 90: Ветреная Лариса
 
ЕВА-121: Пакет на голову и рояль в кустах
 
Игры Анонс, трейлер и кадры игры XCOM 2
 
Кино Кадры из фильма «Первый мститель: Противостояние»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика