Самое продаваемое аниме за 20–26 марта

Хорошее начало для «Благослови этот чудесный мир! 2» — 11 470 копий, на две тысячи выше, чем у дебютного тома первого сезона (9 516). Если на следующем томе не произойдёт существенного падения, то у второго сезона в целом будут отличные шансы превзойти первый по средним продажам (11 760).

Результаты «Габриэль бросает школу» и «Бесед с девушками-монстрами» далеко не столь хороши, но тоже удовлетворительны, учитывая, что они могут ещё прибавить на второй неделе: 3 221 и 2 687 дисков соответственно. Теперь весь вопрос в том, насколько хорошо удастся удержать их на следующих томах — показать средний тираж в 3 000 и 2 500 по нынешним временам будет приемлемо.

Уже успешно провалившиеся новинки из зимнего сезона, у которых известно только число проданных BD (DVD не слишком-то изменят эти цифры в лучшую сторону): «Месть Масамуне-куна» — 953, «Предсказательницы из Мейрочо» — 885, «Дитя хаоса» — 410, «Рукопожатники» — 380 (в разы лучше ожиданий, между прочим!).

Пусть «Космический линкор „Ямато“ 2202: Воины любви» немного просел в сравнении с фильмом «Космический линкор Ямато 2199: Звёздный ковчег» — 20 805 против 25 159, тем не менее продажи всё ещё весьма солидны.

«Любовь вживую: Солнечный свет» завершает ударно: 46 156 BD для седьмого тома, пятый и шестой тоже не останавливаются, добавив 4 125 и 3 030. Средние продажи сериала уже перевалили за 50 000.

«Лунная песня» заканчивает с максимальным результатом за весь сезон — 11 973 (+158.4%), вот что бонусы животворящие делают! Таким образом, средние продажи сезона улучшились до 7 193 дисков. Уже анонсировано вольное продолжение «ЦукиПро».

«Макросс Дельта» тоже финишировал, и тоже с улучшением, хотя по сравнению с «Лунной песней» оно может показаться незначительным — 7 226 (+13.5%). Средние продажи составляют 9 355. Продолжение? Разумеется.

«Мобильный доспех Гандам: Сироты железной крови 2» выпустился сразу двумя томами: второй продал 5 280 дисков, а третий 4 642. Падение по сравнению с первым томом составило 24%.

Успешной неделя выдавалась для BD-боксов: «Скетчи Хидамари × Соты» разошлись в количестве 2 157 штук, что неплохо при средних продажах сериала в 7 542, хотя и хуже, чем у трёх предыдущих сезонов; «Восторженное семейство» продалось меньшим тиражом (1 686), но всё равно очень хорошим, если учесть, что это 72.6% от средних продаж сериала, составлявших 2 322 диска. Учитывая стандартную для переиздания односезонника цену в 19 440 иен, такой результат внушает надежду, что второй сезон продастся лучше первого.