Planescape: Torment — Enhanced Edition — анонс и трейлер

Вот и подоспел полноценный анонс Planescape: Torment — Enhanced Edition. Студия Beamdog не собирается тянуть время: датой выхода этого переиздания культовой RPG назначили 11 апреля — день, до которого осталось меньше двух недель.

Заодно стали известны некоторые детали ремастера. К работе над Planescape: Torment — Enhanced Edition привлекли самого Криса Авеллона, возглавлявшего разработку оригинала — чтобы тот вновь взвалил на себя роль главного дизайнера и не позволил команде добавить в игру что-то, что могло бы пойти против изначального видения. Впрочем, несмотря на возвращение Авеллона, добавлять новый сколь-нибудь сюжетный контент авторы не стали, разумно решив, что Planescape: Torment был хорош и так, а любые изменения могут убить существовавшую магию. Вместо создания новых героев или квестов Авеллон перепроверил весь текст на предмет неточностей и персонально добавил ряд описаний для улучшенного интерфейса и журнала.

Собственно, большая часть модификаций в Planescape: Torment — Enhanced Edition касается осовременивания интерфейса. Возможность менять размер шрифтов, например. Или поиск в журнале. И лог битв. И возможность подсвечивать интерактивные объекты или добавлять спрайтам обводку. Приближение и удаление камеры. Кнопка «подобрать всё». Устранение загрузок между локациями. Более удобный интерфейс, который не будет закрывать изрядную часть экрана. Ну и так далее — перерисовывать игру никто, само собой, не стал (за вычетом интерфейса), но в остальном работа над ремастером была проделана внушительная и фанатские моды она, предположительно, должна оставить далеко позади (кроме Qwinn’s PST Fixpack, значительную долю которого сделали официальной частью Enhanced Edition).

Planescape: Torment — Enhanced Edition будет доступна как на PC, так и на планшетах под iOS и Android. При этом мобильная версия обойдётся покупателям всего в $ 10, в то время как PC-геймерам предстоит заплатить в два раза больше.