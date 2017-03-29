Эйдан Гиллен присоединился к «Острым козырькам»

Британская гангстерская драма «Острые козырьки» от BBC Two хвастается ещё одним приобретением — в четвёртом сезоне сериала сыграет Эйдан Гиллен («Прослушка», «Игра престолов»). Съёмки продолжения истории о Томасе Шелби (Киллиан Мёрфи) и его родне начались на прошлой неделе в Ливерпуле.

Как и в случае с недавно присоединившимся к проекту Эдрианом Броуди, создатели держат роль Гиллена в секрете.

События криминальной драмы разворачиваются в период между двумя мировыми войнами. Это непростая, насыщенная событиями история семейства Шелби из Бирмингема — гангстеров, решивших выбиться в люди, вывести бизнес из тени и добиться репутации добропорядочных граждан своей страны.

Наряду с Эйданом Гилленом к основному актёрскому составу четвёртого сезона присоединилась Чарли Мёрфи («Последнее королевство»). Также к роли любительницы лошадей аристократки Мэй Карлтон вернётся Шарлотт Райли («Джонатан Стрендж и мистер Норрелл») — с её персонажем зрители познакомились во втором сезоне «Острых козырьков».

Шоураненром и сценаристом сериала значится Стивен Найт («Порок на экспорт», «Табу»). Вдобавок он выступает исполнительным продюсером наравне с Карин Мандабах, Уилл Гулд, Джейми Глазбрук, Фрит Типлэди, Киллианом Мёрфи и Стивенгом Райтом. Четвёртый сезон режиссирует Дэвид Кэффри («Счастливчик»).