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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Эйдан Гиллен присоединился к «Острым козырькам»

Британская гангстерская драма «Острые козырьки» от BBC Two хвастается ещё одним приобретением — в четвёртом сезоне сериала сыграет Эйдан Гиллен («Прослушка», «Игра престолов»). Съёмки продолжения истории о Томасе Шелби (Киллиан Мёрфи) и его родне начались на прошлой неделе в Ливерпуле.

Как и в случае с недавно присоединившимся к проекту Эдрианом Броуди, создатели держат роль Гиллена в секрете.

События криминальной драмы разворачиваются в период между двумя мировыми войнами. Это непростая, насыщенная событиями история семейства Шелби из Бирмингема — гангстеров, решивших выбиться в люди, вывести бизнес из тени и добиться репутации добропорядочных граждан своей страны.

Наряду с Эйданом Гилленом к основному актёрскому составу четвёртого сезона присоединилась Чарли Мёрфи («Последнее королевство»). Также к роли любительницы лошадей аристократки Мэй Карлтон вернётся Шарлотт Райли («Джонатан Стрендж и мистер Норрелл») — с её персонажем зрители познакомились во втором сезоне «Острых козырьков».

Шоураненром и сценаристом сериала значится Стивен Найт («Порок на экспорт», «Табу»). Вдобавок он выступает исполнительным продюсером наравне с Карин Мандабах, Уилл Гулд, Джейми Глазбрук, Фрит Типлэди, Киллианом Мёрфи и Стивенгом Райтом. Четвёртый сезон режиссирует Дэвид Кэффри («Счастливчик»).

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Острые козырьки
 24 мартаЭдриан Броуди получил роль в четвёртом сезоне «Острых козырьков» 26 мая 2016 года«Острые козырьки» продлены на два сезона 8 мартаFX и BBC One продлили сериал «Табу» на второй сезон
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