 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Майлз Теллер сыграет в триллере Николаса Виндинга Рефна на Amazon «Годзилла: Планета кайдзю» — синопис, авторский состав и сэйю Вся правда о Росомахе Лучшее аниме осени 2016 года Новости аниме — лучшее за неделю
12
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

«Валериан и город тысячи планет» — второй трейлер

Режиссёр Люк Бессон на бюджете — умопомрачительное зрелище (в хорошем смысле). Новый трейлер фильма «Валериан и город тысячи планет» выдаёт фантастические кадры и сцены.

2700 год, Валериан и Лорелин — космические спец-агенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы самых причудливых обитателей планеты Альфа, где живут тысячи обитателей различных миров со всех уголков галактики.

Главные роли исполнили Дэйн Дэхаан, Кара Делевинь, Клайв Оуэн, Рианна, Итан Хоук и Джон Гудман.

В России кино выходит 10 августа 2017 года. Первый трейлер «Валериана и города тысячи планет» можно посмотреть на странице фильма.

 
 
12 Обсудить
Темы
 
Видео Валериан и город тысячи планет
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Промо-арт фильма «Валерьян и город тысячи планет»
 
Люк Бессон пригрел Итана Хоука
 
«Валериан и город тысячи планет» — постер

Тоже интересно

 
Сарик Андреасян обвинил маркетологов «28 панфиловцев» в чёрном пиаре против «Землетрясения»
 
«Лара Крофт» — кадры со съёмок
 
Голливудские режиссёры поддержали антикинотеатральный стартап
 
«Индиана Джонс 5» официально подтверждён
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 155: Гей-узбек
 
Русский трейлер киноленты «Атака титанов. Фильм первый. Жестокий мир»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика