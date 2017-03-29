«Валериан и город тысячи планет» — второй трейлер

Режиссёр Люк Бессон на бюджете — умопомрачительное зрелище (в хорошем смысле). Новый трейлер фильма «Валериан и город тысячи планет» выдаёт фантастические кадры и сцены.

2700 год, Валериан и Лорелин — космические спец-агенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы самых причудливых обитателей планеты Альфа, где живут тысячи обитателей различных миров со всех уголков галактики.

Главные роли исполнили Дэйн Дэхаан, Кара Делевинь, Клайв Оуэн, Рианна, Итан Хоук и Джон Гудман.

В России кино выходит 10 августа 2017 года. Первый трейлер «Валериана и города тысячи планет» можно посмотреть на странице фильма.