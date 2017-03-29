О выходе Valkyria: Azure Revolution на Западе мы уже писали, но теперь пришла пора подробностей. Таких, как дата выхода Valkyria Revolution (для запамятовавших: этим сокращённым заголовком игра обзавелась при локализации) и детали её издания.

Итак, дата выхода Valkyria Revolution в Европе — 30 июня. В Америке же, как это повелось на консолях, игра появится на несколько дней раньше — 27 числа. Другим отличием будет первая партия дисков с игрой: американцы, купившие Vanargand Edition, получат в качестве бонусов CD с 12 мелодиями саундтрека и металлический значок, в то время как европейцам придётся довольствоваться одним лишь OST’ом. Стоить Vanargand Edition будет столько же, сколько и последующие издания Valkyria Revolution без бонусов — $ 40 (или их аналог).

Valkyria Revolution — экшен-ориентированный спин-офф тактической серии Valkyria Chronicles, который отличается от шедшей до него трилогии и геймплеем, и сеттингом, но почему-то всё равно считается частью франчайза. В 2014 году первую Valkyria Chronicles портировали на PC, где её ждал немалый успех, а в 2016 схожей чести удостоилась и PS4, но вот Valkyria Chronicles 2 и Valkyria Chronicles 3 с PSP так и не портировали до сих пор. А Valkyria Chronicles 3 ещё и официального перевода на английский не получила. Всё-таки Sega — странный издатель.