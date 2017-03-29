Divinity: Original Sin 2 — трейлер «Школа Превращения и Школа Вызова»

Свежий трейлер многообещающей RPG Divinity: Original Sin 2 знакомит нас с парой новых школ магии. И если Школа Вызова позволяет всего лишь вызывать существ и тотемы, наделяя их всякими способностями, то Школа Превращения меняет самого колдуна. Отрастить крылья, чтобы быстро перемещаться по полю боя и занимать выгодные позиции где-нибудь повыше? Без проблем. Заполучить рога и насадить на них противников? Запросто. Ну или можно отрастить тентакли и превратить игру в японский хентай выбить из рук врага оружие.

Дата выхода Divinity: Original Sin 2 до сих пор неизвестна, но ранний доступ, позволяющий пройти первый акт, открыт уже довольно давно. Теперь же там можно опробовать и показанные в ролике Превращение с Призывом.