Потоковый сервис Netflix заказал съёмки второго сезона «Диеты из Санта-Клариты». Многосерийная чёрная комедия вернётся на телеэкраны в следующем году — об этом оповещает видеоанонс продолжения.

В центре повествования — Джоэль и Шейла Хэммонды — супруги и коллеги, работающие в агентстве недвижимости. Их размеренная и скучная жизнь в тихом городке Санта-Кларита в пригороде Лос-Анджелеса резко меняется, когда Шейла переживает драматическую и невероятную метаморфозу, а именно умирает и возвращается к жизни. Но и это ещё не всё: для поддержания жизнедеятельности воскресшей Шейле просто необходимо питаться живыми людьми.

Во втором сезоне «Диеты из Санта-Клариты» к своим ролям вернутся Тимоти Олифант, Дрю Бэрримор, Лив Хьюсон и Скайлер Джизондо.

Шоураннером, исполнительным продюсером и основным сценаристом сериала значится Виктор Фреско («Меня зовут Эрл»). Съёмки второго сезона «Диеты из Санта-Клариты» начнутся этим летом. Производственный процесс курирует студия Kapital Entertainment в сотрудничестве с KatCo и Flower Films.